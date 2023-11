Diese 6 Sternzeichen haben keine Hintergedanken

Wahre Freundlichkeit, die aufrichtig und ohne Hintergedanken ist, stellt eine unschätzbare Qualität dar. Laut dem Horoskop sind bestimmte Sternzeichen von Natur aus mit dieser Eigenschaft gesegnet. Menschen, die solche Freunde in ihrem Kreis haben, sollten diese Qualität zu schätzen wissen. Und jene, die selbst zu diesen Sternzeichen gehören, können sich als echte Glückspilze betrachten.

Widder

Das Sternzeichen Widder zeichnet sich durch seine Zugewandtheit und Ehrlichkeit aus. Es meidet das Sprechen schlecht über andere, verabscheut Intrigen und bewahrt keine nachtragenden Gefühle bei Konflikten. Der Widder zeigt sich stets hilfsbereit und ist bereit, ohne viel Aufforderung Unterstützung zu leisten. Ein/e bessere/r Freund/in lässt sich kaum vorstellen!

Krebs

Obwohl der Krebs als ein empfindliches Sternzeichen gilt und leicht dauerhaft gekränkt sein kann, zeigt es gleichzeitig absolute Treue und Beständigkeit. Es steht bedingungslos hinter denen, die es mag und liebt, und bleibt loyal, unabhängig von den Umständen. Mit seiner ausgeprägten Intuition bemerkt der Krebs zudem sofort, wenn jemand einen schlechten Tag hat oder Unterstützung benötigt. In solchen Momenten ist der Krebs umgehend zur Stelle, um sich liebevoll zu kümmern.

Jungfrau

Die Jungfrau zeigt ein großes Herz, indem sie sich um gefallene Jungvögel kümmert, streunende Hunde und Katzen aufnimmt und geschickt dafür sorgt, dass sie miteinander auskommen. Diese Fähigkeit erstreckt sich auch auf den Umgang mit Menschen: In ihrer Anwesenheit scheinen alle sich auf magische Weise besser zu verstehen. Als Sternzeichen vermag die Jungfrau Spannungen spielend auszugleichen und für harmonische Verhältnisse zu sorgen.

Waage

Die Waage setzt sich vehement für Gerechtigkeit ein und kann dabei wie eine wahre Prinzipienreiterin erscheinen. Doch wer sich nicht von ihrer scheinbar harten Schale abschrecken lässt, wird schnell ihren weichen Kern entdecken. Mit den richtigen Argumenten kann man der Waage keine Bitte abschlagen, und sie ist immer bereit, ein offenes Ohr zu bieten.

Schütze

Der Schütze ist in erster Linie mit seinen eigenen Angelegenheiten beschäftigt, stets auf der Suche nach neuen Zielen, Abenteuern und Antworten auf die Fragen des Lebens. Doch wer es schafft, ihn von seiner Selbstbetrachtung abzulenken, wird in diesem Sternzeichen einen loyalen Freund oder eine loyale Freundin entdecken. Der Schütze kämpft energisch für seine Liebsten und nimmt kein Blatt vor den Mund, sei es, um Lob auszusprechen oder sie zu verteidigen.

Zwillinge

Die Zwillinge, ein ausgesprochen kontaktfreudiges Sternzeichen, setzen sich stets dafür ein, ihre Mitmenschen freundlich und zuvorkommend zu behandeln. Mit ihren hervorragenden Networking-Fähigkeiten verfügen sie in der Regel über einen großen Freundeskreis. Als Luftzeichen akzeptieren sie jeden so, wie er oder sie ist, und neigen dazu, die Dinge in ihrem Leben immer so zu nehmen, wie sie kommen. Die Zwillinge zeichnen sich besonders durch ihre Empathie und ihre offene Art aus.