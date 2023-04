Diese Frau hat 69 Kinder zur Welt gebracht

Die Geschichte einer Russin, die 27 Mal schwanger war und unglaubliche 69 Kinder zur Welt brachte, hat Generationen von Menschen fasziniert!



Der renommierte russische Bauer, Feodor Vassilyev, schrieb mit seiner Familie ein bemerkenswertes Kapitel in der Geschichte der Menschheit! Feodor heiratete seine Frau Valentina Vassilyeva in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts, ohne zu ahnen, dass er eines Tages in das Guinness-Buch der Rekorde aufgenommen werden würde.

Valentina Vassilyeva, die Ehefrau des russischen Bauern Feodor, hatte in ihrem Leben 27 Schwangerschaften und 69 Kinder, darunter 16 Paare von Zwillingen, 7 Paare von Drillingen und 4 Paare von Vierlingen.

Valentina lebte während des Russischen Reiches und wurde aufgrund ihres Standes als Bäuerin mit harten Bedingungen konfrontiert und verrichtete harte Arbeit auf dem Feld. Sie war sogar 18 Jahre ihres Lebens schwanger. Zwei Paare von Zwillingen starben in der Kindheit und Valentina kümmerte sich dennoch tapfer um ihre verbleibenden 67 Nachkommen.

Aufgrund von ungenauen Familiendokumenten, die verloren gingen, sind die Namen ihrer Kinder leider unbekannt geblieben. Obwohl Feodor und Valentina so viele Kinder zusammen hatten, hat ihre Liebe leider nicht gehalten. Feodor heiratete bald wieder und hatte mit seiner zweiten Frau sechs Zwillingspaare und zwei Paare von Drillingen.

Die unglaubliche Geschichte von Feodor und Valentina wurde erstmals 1783 im The Gentleman’s Magazine veröffentlicht. Während viele den Bericht in Frage stellten, konnten Zweifel widerlegt werden, da direkte Dokumente von einem englischen Händler in St. Petersburg an seine Verwandten in England geschickt wurden.

Andere Quellen waren skeptisch, aber der Guinness-Buch der Weltrekorde verteidigt den Rekord immer noch und gibt an, dass es möglich ist, dass Valentina in einem Zyklus eine Hyperovulation hatte oder die seltene Fähigkeit besaß, mehrere Eizellen freizusetzen. Berichte von Ivan Nikich Boltin aus dem Jahr 1788 und Alexander Pavlovich Bashutsky aus dem Jahr 1834 bestätigten ebenfalls die unglaubliche Geschichte