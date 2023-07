Diese Sommer-Lebensmittel sind echte Schlankmacher!

Die heißen Sommertage sind da, und damit auch der Wunsch vieler, vor dem Urlaub noch ein paar Kilogramm loszuwerden. Es ist ein Glücksfall für diejenigen, die abspecken möchten, dass gerade in der warmen Jahreszeit eine Fülle an leichten und schmackhaften Nahrungsmitteln und Gerichten zur Verfügung steht. Der Gewichtsverlust kann somit zu einem regelrechten Festmahl werden.

Wenn die Temperaturen steigen, schaltet unser Körper auf Energiesparmodus um und verbrennt weniger Kalorien. Schwere Mahlzeiten liegen uns da besonders schwer im Magen. Hier kommen die saisonalen Obst- und Gemüsesorten ins Spiel, die leicht verdaulich sind und kaum Kalorien enthalten. Sie versorgen uns mit allen notwendigen Nährstoffen, ohne unseren Organismus zu belasten.

Gazpacho

Während Gemüsesuppen im Sommer aufgrund der Erhöhung der Körpertemperatur ein No-Go sind, empfiehlt es sich, eine Gazpacho auszuprobieren. Dieses spanische Gericht, aus rohem Gemüse zubereitet und kalt serviert, liefert eine Menge Vitamine und Mineralstoffe, die gerade in den heißen Monaten vermehrt verloren gehen.

Wassermelone

Obst ist bei vielen, die abnehmen möchten, oft umstritten. Die Sorge gilt dem Fruchtzucker. Doch wer die richtigen Sorten wählt, muss sich um seine Zucker- und Kalorienbilanz keine Sorgen machen. Ein prägnantes Beispiel sind Melonen. Ihr hoher Wassergehalt von über 90 Prozent führt zu einem geringen Kaloriengehalt. Darüber hinaus sorgen sie aufgrund ihres großen Volumens für eine gute und langanhaltende Sättigung.

Beeren & Zitrusfrüchte

Neben Melonen sind auch Beeren und Zitrusfrüchte natürlicherweise zuckerarm. Grapefruits zum Beispiel, reich an Bitterstoffen, kurbeln Verdauung und Fettstoffwechsel an und dämpfen den Heißhunger auf Süßes. Sie erleichtern das Abnehmen auf vielfältige Weise und liefern nur etwa 40 Kilokalorien pro 100 Gramm.

Artischocken

Als besonders hilfreich im Sommer erweisen sich Artischocken. Sie sind reich an Bitterstoffen und enthalten kaum Kalorien, was Heißhungerattacken vorbeugt. Durch den hohen Gehalt an Ballaststoffen sättigen sie gut und werden daher gerne als Zutat in Salaten verwendet.

Avocado

Obwohl Avocados aufgrund ihres hohen Fettgehaltes oft als Kalorienbombe verschrien sind, ist die Fettqualität entscheidend. Die darin enthaltenen ungesättigten Fettsäuren senken das schlechte LDL-Cholesterin im Blut und fördern die Fettverdauung, was das Abnehmen unterstützt. Eine US-Studie aus dem Jahr 2018 konnte sogar zeigen, dass regelmäßiger Verzehr von Avocados das Risiko für Bauchfett reduziert.

Griechischer Joghurt

Griechischer Joghurt kann beim Abnehmen eine gute Alternative zu fettarmem Joghurt darstellen. Er liefert zwar mehr Fett, sättigt jedoch aufgrund des hohen Eiweißgehaltes länger und unterstützt den Muskelaufbau.

Lachs

Auch wenn Lachs zu den fettreichen Fischsorten zählt, unterstützt er aufgrund der enthaltenen Omega-3-Fettsäuren die Fettverbrennung. Ein Lachsfilet auf dem Grill kann daher eine gute Alternative zu Steaks oder Würsten sein.

Portobello-Pilze

Für diejenigen, die weder Fleisch noch Fisch essen, sind gegrillte Portobello-Pilze eine gute Option. Sie sind kalorienarm und können als Fleischersatz auch Burger in echte Leichtgewichte verwandeln.