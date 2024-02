Dieser Balkan-Präsident kommt zum Opernball

Nächsten Donnerstag, wird Bundespräsident Alexander Van der Bellen einen Staatsgast zu einem offiziellen Besuch in Wien empfangen. Am Abend werden der Bundespräsident und die Staatsgäste gemeinsam den Opernball besuchen.

Bundespräsident Alexander Van der Bellen wird am Donnerstag, den 8. Februar 2024, den Präsidenten von Montenegro Jakov Milatovic zu einem offiziellen Besuch in Österreich empfangen. Zusammen mit seiner Ehefrau Milena Milatovic wird der montenegrinische Präsident am Abend den Bundespräsidenten und Doris Schmidauer auf den Opernball begleiten.

„Als Zeichen der Freundschaft zwischen Österreich und Montenegro sowie als Symbol des österreichischen Engagements am Westbalkan, gehen wir gemeinsam auf den Opernball“, erklärt Van der Bellen im Vorfeld des Treffens. Und weiter: „Ich bin davon überzeugt, dass eine realistische EU-Beitrittsperspektive für die Länder der Region heute wichtiger ist denn je. Auch angesichts der russischen Invasion in der Ukraine ist ein starkes und sichtbares EU-Engagement am Westbalkan sehr wichtig und auch ein geostrategisches Muss. Österreich setzt sich daher dafür ein, dass der Westbalkan auf der Tagesordnung bleibt.“

Um 10.30 Uhr wird Van der Bellen seinen Amtskollegen im Inneren Burghof mit militärischen Ehren begrüßen (Einlass für Medien 9.45 bis 10.15 Uhr).

Das Pressegespräch der beiden Staatsoberhäupter wird um 12.00 Uhr in der Präsidentschaftskanzlei stattfinden (Einlass für Medien 11.15 bis 11.45 Uhr).