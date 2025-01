Dieser Diskonter liefert jetzt ab 29 Euro Bestellwert nach Hause!

Der Lebensmitteldiscounter Hofer hat sein Liefergebiet deutlich ausgeweitet. Kunden aus Wien sowie 40 angrenzenden Gemeinden können nun von dem zuverlässigen Lieferservice profitieren, wie das Unternehmen in einer aktuellen Aussendung betont.

Hofer ermöglicht es seinen Kundinnen, rund um die Uhr Bestellungen aufzugeben. Diese können bis zu 14 Tage im Voraus geplant werden, was den Einkauf besonders flexibel gestaltet. Die Auslieferungen erfolgen im Rahmen der regulären Hofer-Öffnungszeiten, was den Kundinnen zusätzliche Planungssicherheit bietet.

Anpassbare Lieferkosten

Die Lieferkosten bei Hofer variieren je nach Bestellwert. Bei einem Einkauf, der mindestens 29 Euro erreicht, beträgt die Gebühr 1,90 Euro. Für Bestellungen im Bereich von 39 bis 49 Euro reduziert sich dieser Betrag auf 0,95 Euro. Einkäufe, die 49 Euro übersteigen, werden kostenfrei zugestellt. Der Service bietet zudem Expresslieferungen an: Für eine Zustellung am selben Tag fallen 3,90 Euro an, und Kunden, die ihre Waren innerhalb einer Stunde erhalten möchten, zahlen eine Gebühr von 8,90 Euro.