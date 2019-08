Dieser Drink hat deutlich weniger Kalorien als andere! (REZEPT)

Teile diesen Beitrag:







Wer sich fit halten möchte, sollte auf Alkohol verzichten. Will man die hochprozentige Abkühlung im Sommer aber dennoch nicht auslassen, dann kann man auf folgenden Drink ausweichen.

Da Alkohol den Fettabbau hemmt und sich in der Leber in giftiges Acetat umwandelt, setzt der Körper alles daran, ihn möglichst rasch loszuwerden. Solange er nämlich auf Alkohol als primäre Energiequelle zurückgreifen kann, lagern sich alle anderen Nährstoffe – also Kohlenhydrate, Proteine und Fett – in den Depots und wandeln sich dort in Körperfett um.

Somit kann regelmäßiger Alkoholkonsum nicht nur krank, sondern auch dick machen. Alkohol ist mit etwa sieben Kalorien pro Gramm nach Fett der kalorienreichste Nährstoff. Die größten Übeltäter sind insbesondere Long Drinks und Cocktails, die mit Limonaden, Säften, Sirup oder Sahne gemixt werden. Sie enthalten nämlich keine Nährwerte sondern ausschließlich Zucker. Es gibt allerdings eine Lösung, die sich „Skinny Bitch“ nennt.

Auf der nächsten Seite erfahrt ihr, wie ihr die leckere kalorienarme Variante zubereitet: