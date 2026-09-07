Dieses Tattoo bringt euch lebenslang gratis Hendl – würdet ihr es machen?

Ein Tattoo für lebenslang gratis Hendl – KFC sorgt in Italien mit einer außergewöhnlichen Aktion für Aufsehen und Widerspruch.

Auf der Messe „Modena Nerd“ in Modena setzt KFC auf eine ungewöhnliche Marketingstrategie: Wer sich das Markenlogo des Fast-Food-Unternehmens dauerhaft auf die Haut tätowieren lässt, erhält dafür ein Leben lang gratis Hendl. Der entsprechende Gutschein kann in einem Abstand von jeweils zehn Tagen in teilnehmenden KFC-Filialen in Modena, Reggio Emilia und Parma eingelöst werden.

Kritische Reaktionen

Die Aktion rief umgehend kritische Reaktionen hervor. Der Verbraucherschutzverband Federconsumatori meldete Bedenken in Bezug auf hygienische Standards und die rechtliche Zulässigkeit der Kampagne an. „Die sogenannte ‚KFC Tattoo Experience‘ ist ein fragwürdiger Tausch von Fast Food gegen dauerhafte Werbung auf dem Körper“, erklärte Federconsumatori Modena. Bei der Aktion am Modena Nerd soll im Vorjahr rund 50 Personen das KFC-Logo tätowiert worden sein.

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Auch der Branchenverband CNA Sanità e Benessere sprach sich dafür aus, dass die geltenden Tätowiervorschriften konsequent eingehalten werden müssen. Die Stadt Modena hingegen betonte, die Veranstaltung sei regulär genehmigt worden und die beteiligten Tätowierer hätten alle erforderlichen Nachweise erbracht.

Breites Rahmenprogramm

Abseits der Tattoo-Aktion präsentierte sich KFC auf der Messe mit einem breiten Rahmenprogramm. Digitale Spiele, Pokémon-Sammelkarten, limitierte Sondertassen und ein Hologramm des Unternehmensgründers Colonel Sanders gehörten ebenso dazu wie ein Shuttle-Service zur nächstgelegenen Filiale und eine DJ-Veranstaltung am Abend.