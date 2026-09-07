343 km/h im Staatsdienst: Italiens Polizei bekommt neuen Lambo

Die italienische Polizei hat ihre Fahrzeugflotte um ein weiteres Modell aus Sant’Agata Bolognese erweitert: Ein Lamborghini Temerario wurde der Behörde offiziell übergeben und soll künftig sowohl für zeitkritische Organtransporte als auch für repräsentative Aufgaben genutzt werden. Der Temerario ist das erste Fahrzeug der Marke, das einen Twin-Turbo-V8-Motor mit drei Elektromotoren kombiniert – und erreicht damit eine Spitzengeschwindigkeit von bis zu 343 km/h.

Langjährige Kooperation

Die Partnerschaft zwischen dem Sportwagenhersteller und der italienischen Polizei reicht bis ins Jahr 2004 zurück, als mit dem Gallardo 510-4 das erste Fahrzeug übergeben wurde. Seither hat Lamborghini der Behörde mehrere Modelle zur Verfügung gestellt, darunter den Gallardo LP 560-4, den Huracán LP 610-4 sowie zuletzt den Urus Performante. Der Temerario ist nunmehr das sechste Fahrzeug in dieser Kooperation – und jedes davon wurde gezielt auf die operativen Anforderungen der Polizei abgestimmt.

Die Hochleistungsfahrzeuge mit Spitzengeschwindigkeiten jenseits der 300-km/h-Marke sind technisch für den Organtransport ausgerüstet: Alle Modelle verfügen über ein speziell konzipiertes Kühlfach. Bislang hat die Polizei mit diesen Fahrzeugen mehr als 200 derartige Einsätze absolviert. Lamborghini beschreibt das Potenzial des neuen Modells in einer Pressemitteilung folgendermaßen: „Der Temerario bietet eine Kombination aus Leistung und Effizienz, die sich in den Händen der Polizei in ein Werkzeug verwandelt, mit dem sich selbst die heikelsten Einsätze in kürzester Zeit bewältigen lassen.“

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Feierliche Übergabe

Neben dem operativen Einsatz spielen die Fahrzeuge auch eine wichtige Rolle in der Öffentlichkeitsarbeit: Bei mehr als 1.500 Veranstaltungen wurden sie bislang im Rahmen der Verkehrserziehung eingesetzt. Die offizielle Übergabe des Temerario fand in feierlichem Rahmen statt – unter den Anwesenden waren Innenminister Matteo Piantedosi, Zentraldirektor der Polizei Renato Cortese sowie Lamborghini-CEO Stephan Winkelmann.