Monatelange Bauarbeiten, Kilometer neue Gleise – ab 7. September rollt die Badner Bahn wieder auf ihrer vollen Strecke.

Die Badner Bahn hat ihre Modernisierungsarbeiten abgeschlossen und kehrt ab dem 7. September auf die gesamte Strecke zwischen Wien-Oper und Baden-Josefsplatz zurück. Die Wiener Lokalbahnen nutzten die Sommermonate für weitreichende Erneuerungsmaßnahmen entlang der Trasse.

Vom 4. Juli bis einschließlich 6. September war die Strecke zwischen Wien-Oper und Inzersdorf Lokalbahn für den Bahnbetrieb gesperrt – in diesem Zeitraum verkehrte die Badner Bahn nur zwischen Baden-Josefsplatz und Inzersdorf Lokalbahn. Während der Bauphase richteten die Wiener Lokalbahnen einen Ersatzbus im 15-Minuten-Takt zwischen Inzersdorf Lokalbahn und Schedifkaplatz ein, zusätzlich wurden die Buslinien 66A und 67B als Zubringer zur U6 und U1 zur Weiterfahrt Richtung Stadtzentrum empfohlen.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Im Zuge der Arbeiten wurden mehr als 2.000 Meter Gleisinfrastruktur sowie 2.500 Meter Oberleitungen erneuert. Darüber hinaus werden der Bahnhof Wien-Meidling und die Kassastelle bei der Endhaltestelle Wien-Oper mit der Betriebsaufnahme am 7. September wieder in den regulären Betrieb eingebunden.

Umfangreiche Baumaßnahmen

Der Schwerpunkt der Baumaßnahmen lag im Streckenabschnitt zwischen dem Schedifkaplatz und Inzersdorf Lokalbahn. Dort wurden neben der Gleiserneuerung und den neuen Oberleitungen auch vier Weichen und zwölf Signale neu installiert.

Ergänzend dazu sanierte man hunderte Meter Gleisunterbau und verlegte mehrere Kilometer Kabel – Maßnahmen, die auf einen langfristig stabilen und pünktlichen Betrieb ausgerichtet sind.

Klares Bekenntnis

Simone Schaller-Galler, Geschäftsführerin der Wiener Lokalbahnen, unterstreicht den strategischen Stellenwert dieser Investitionen: „Die Erneuerung unserer Streckeninfrastruktur ist einer unserer Schwerpunkte, damit die Badner Bahn auch in Zukunft sicher, zuverlässig und pünktlich unterwegs sein kann.“ Sie sprach zugleich ihrem Team für die Planung und Durchführung der Arbeiten ihren Dank aus und würdigte das Verständnis der Fahrgäste während der Bauphase.