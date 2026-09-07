Pünktlich zum Schulstart rollt die Badner Bahn wieder – nach Wochen der Sperrung und umfangreicher Bauarbeiten.

Die Badner Bahn ist seit dieser Woche wieder vollständig in Betrieb – pünktlich zum Schulstart am Montag, dem 7. September. Die Verbindung zwischen Wien-Oper und Baden-Josefsplatz steht Fahrgästen damit wieder uneingeschränkt zur Verfügung. Die während der Sommerferien notwendige Sperre des Bahnbetriebs zwischen Wien Oper und Inzersdorf Lokalbahn ist damit beendet.

Umfangreiche Bauarbeiten

Im Zuge der Bauarbeiten wurden mehr als 2.000 Meter Gleisinfrastruktur erneuert sowie 2.500 Meter neue Oberleitungen verlegt. Darüber hinaus wurden vier neue Weichen und zwölf Signale eingebaut. Auf mehreren hundert Metern wurde zudem der Gleisunterbau saniert, und mehrere Kilometer Kabel wurden neu verlegt.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Wiener-Lokalbahnen-Geschäftsführerin Simone Schaller-Galler betonte die strategische Bedeutung dieser Maßnahmen: „Die Erneuerung unserer Streckeninfrastruktur ist einer unserer Schwerpunkte, damit die Badner Bahn auch in Zukunft sicher, zuverlässig und pünktlich unterwegs sein kann.“

Meidling wieder angebunden

Für Pendlerinnen und Pendler ist vor allem die Wiederanbindung des Bahnhofs Wien-Meidling von Bedeutung, der nun wieder direkt angefahren wird. Während der Sperrphase übernahmen Ersatzbusse die Verbindung zwischen den betroffenen Haltestellen; zusätzliche Umstiegsmöglichkeiten zur U-Bahn sorgten für eine Weiterfahrt in Richtung Innenstadt.