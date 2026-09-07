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Sommerrodelbahn

Kurioser Unfall auf der Rodelbahn: Großvater und Enkel krachen in Kuh

Kurioser Unfall auf der Rodelbahn: Großvater und Enkel krachen in Kuh
(Symbolbild FOTO: iStock)
1 Min. Lesezeit |

Eine Sommerrodelbahn, ein Großvater, ein Kind – und plötzlich ein Tier mitten auf der Strecke. In Tirol endete ein Ausflug im Krankenhaus.

Auf der Sommerrodelbahn in Mieders im Bezirk Innsbruck-Land kam es am Samstagnachmittag zu einem außergewöhnlichen Zwischenfall: Ein 65-jähriger Mann befand sich gemeinsam mit seinem vierjährigen Enkel auf der Bahn, als das Duo unvermittelt mit einer Kuh zusammenstieß. Der Großvater zog sich dabei unbestimmte Verletzungen zu, der kleine Bub blieb körperlich unversehrt. Trotz des Aufpralls setzte der 65-Jährige die Fahrt bis zur Talstation fort.

Kuh auf Bahn

Der Unfall ereignete sich kurz nach 16.00 Uhr. Plötzlich stand eine Kuh auf der Rodelbahn. Der 65-Jährige konnte eine Kollision mit dem Tier offenbar nicht mehr verhindern.

An der Talstation übernahmen Notarzt und Rettungskräfte die Erstversorgung des Mannes. Anschließend wurden beide – Großvater und Enkel – zur weiteren medizinischen Abklärung in die Klinik Innsbruck gebracht.

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