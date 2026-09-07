Cyberangriff trifft Arbeiterkammer – Warnung vor gefälschten Nachrichten

Ein Cyberangriff trifft die AK Oberösterreich und die Folgen für Mitglieder sind noch nicht ausgestanden.

Die Arbeiterkammer Oberösterreich wurde am 10. August Ziel eines Cyberangriffs, bei dem Unbekannte auf Daten der Institution zugreifen konnten. Die Folge waren weitreichende Ausfälle der gesamten IT-Infrastruktur.

Ermittlungen laufen

Kriminelle griffen am 10. August die IT-Systeme der Arbeiterkammer Oberösterreich an und legten diese in großen Teilen lahm. Zeitweise war die Kammer auch telefonisch nicht erreichbar. Wie umfangreich der Datenzugriff tatsächlich war, ist nach wie vor ungeklärt.

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Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen, die Datenschutzbehörde wurde in Kenntnis gesetzt. Um die betroffenen Informationen zu sichern, verlagerte die AK ihre gesamte IT-Infrastruktur in eine abgeschottete Umgebung.

Warnung an Mitglieder

In einem Schreiben an ihre Mitglieder ruft die AK zur erhöhten Wachsamkeit auf. Rund 670.000 Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher wurden vorsorglich per Brief über den Cyberangriff und das potenzielle Risiko für ihre bei der Kammer gespeicherten Daten informiert.

Wer SMS, WhatsApp-Nachrichten oder E-Mails erhält, die angeblich von der Arbeiterkammer Oberösterreich stammen und Zahlungen in Aussicht stellen, soll darauf keinesfalls reagieren.

Die AK stellt klar, dass sie keine Bonusaktionen oder Gewinnspiele über elektronische Kanäle abwickelt.

Bei verdächtigen Vorkommnissen können sich Mitglieder telefonisch unter 050/6906-1615 oder per E-Mail an die Kammer wenden.