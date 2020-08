Đoković muss vor Tennisturnier in USA bizarres Dokument unterschreiben

Vor dem US-Open mussten die Spieler ein Dokument unterschreiben, dass die Veranstalter absichert.

Im Netz verbreitete sich bereits die Nachricht über das bizarre Dokument, dass alle Teilnehmer der US Open Tennisturniers in. Dieses soll trotz der Corona-Pandemie vom 31. August bis 13. September in New York stattfinden.

Die Klausel soll die Veranstalter gegen mögliche Klagen absichern und soll für immer gültig sein. Mit der Unterzeichnung werden sowohl der US-Tennisverband USTA, die Stadt New York sowie den beiden Profi-Touren ATP und WTA geschützt.

Der niederländische Doppelspieler Wesley Koolhof twitterte ein Foto der Verzichtserklärung und zitierte aus dieser: „Ich übernehme freiwillig die volle Verantwortung für jegliches Risiko an Verlusten und persönlichem Schaden, einschließlich schwerer Krankheiten, Verletzungen oder des Todes.“

Maybe I should start reading more waivers from now on..

“I voluntarily assume full responsibility for any risk including serious illness or death”

“This is a release of liability and agree that it is valid forever”

Please sign here ________#usopen pic.twitter.com/ptrW8TaE3f

— Wesley Koolhof (@wesleykoolhof) August 9, 2020