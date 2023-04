Drnda Internacional: Sichere grenzüberschreitende Beförderung Verstorbener

Der Tod eines geliebten Menschen löst bei Hinterbliebenen einen Trauerprozess aus und oft auch einen schweren Verlust, der nicht leicht zu bewältigen ist. Auch zahlreiche organisatorische Entscheidungen stehen an.

In dieser Situation ist es wichtig, Menschen um sich zu haben, auf die man sich verlassen kann. Da hilft ein Unternehmen wie Drnda Internacional. KOSMO hat mit Milan Mihajlović, dem Inhaber der Firma, über die Tätigkeit und die Leistungen, die er anbietet, gesprochen.

Ein Begräbnis sowie die Beförderung einer geliebten Person, die im Ausland verstorben ist, zu organisieren, kann eine große Herausforderung darstellen. Aufgrund der eigenen Erfahrung basiert auch die Idee die Firma Drnda Internacional zu gründen. Der Inhaber, Radiša Mihajlović arbeitete damals in Deutschland, als er vor der Problematik stand, die Überstellung und Bestattung eines Angehörigen in der Heimat organisieren zu müssen.

Die damit verbundenen Komplikationen mit den Behörden, die Suche nach einer Beförderung, die Beschaffung der relevanten Dokumente sowie auch zahlreiche andere Herausforderungen bewogen ihn 1994 dazu, eine Firma zu gründen, die sich mit der Organisation von Begräbnissen und dem Transport Verstorbener aus dem Ausland beschäftigt.

„Was unsere Firma von anderen unterscheidet, ist, dass man bei uns alle Leistungen aus einer Hand erhält und nicht von Tür zu Tür gehen muss, um alles zu organisieren. Unsere Kunden können in jeder Phase der Organisation mitbestimmen, können aber auch die gesamte Organisation unserem professionellen Team überlassen.“, sagt der Firmenchef Milan Mihajlović. Das Unternehmen kümmert sich sowohl um die Dokumentation betreffend Transport der Verstorbenen sowie auch um das Begräbnis am gewünschten Ort.

Drnda Internacional Team (Foto: zVg.)

Organisation grenzüberschreitender Transporte

Drnda Internacional beschäftigt heute 50 Mitarbeiter und besitzt einen Fuhrpark mit über 50 modernen und klimatisierten Kraftfahrzeugen, die jederzeit einsatzbereit sind. Inzwischen blickt das Unternehmen auf eine fast 30-jährige Tradition zurück und wirtschaftet aufgrund guter Empfehlungen sehr erfolgreich. „Mit der Zeit sind wir zu einem Unternehmen geworden, das nicht nur in Europa, sondern weltweit tätig ist.

Dadurch haben wir im Laufe der Jahre auch die Transportbedingungen für Verstorbene in vielen Ländern kennengelernt und beherrschen die Bürokratie, die erledigt werden muss, um den Leihnam an das gewünschte Ziel zu befördern. So können sich unsere Kunden ganz auf uns verlassen und wir schließen die ganze Prozedur prompt und zuverlässig ab“, betont Milan.

Das Unternehmen sorgt nicht nur für die Beförderung von Verstorbenen nach Serbien, sondern in alle Balkan- und sonstigen Länder der Welt. Selbst während der Pandemie und der Grenzschließungen war Drnda Internacional die erste Firma, die alle Genehmigungen einholen konnte und Transporte durchführte.

„Wir sind einer der wenigen Betrieben, die Transporte aus Frankreich organisieren können, da dort spezielle Genehmigungen erforderlich sind.“, der Firmenchef, Milan Mihajlović

„Im vergangenen Monat hatten wir eine Beförderung aus Irland nach Kroatien und auch aus Deutschland nach Griechenland. Wir sind einer der wenigen Betrieben, die Transporte aus Frankreich organisieren können, da dort spezielle Genehmigungen erforderlich sind. Außerdem haben wir Beförderungen aus Norwegen, Finnland, der Ukraine sowie auch Spanien, Portugal und Gambia organisiert“, fügt Milan hinzu.

Alles aus einer Hand

Das Expertenteam von Drnda Internacional verfügt über langjährige Erfahrung im Transport von Leichnamen und sind auch ganzjährig 24 Stunden pro Tag erreichbar. Dies garantiert den schnellstmöglichen Transport der verstorbenen Personen. Das erfahrene Team steht für alle Fragen und Anliegen zur Verfügung, um ihre Kunden bestmöglich zu unterstützen.

KONTAKT Drnda Internacional Adresse:

Vuka Karadzica 12

12000 Pozarevac

Serbien Serbien: +381 12 532 202 (Bereitschaftsdienst 24h)

Österreich +43 676 742 58 97

Deutschland +49 172 716 74 08

Schweiz +41 797 379 442 office@drnda.com

www.drnda.com

Was diese Firma darüber hinaus von anderen unterscheidet, ist, dass man hier den Familien und Angehörigen der Verstorbenen mit großer Aufmerksamkeit und den Toten mit Pietät begegnet. Jeder Transport und jedes Begräbnis werden mit Würde und Liebe zum Detail gestalten.

Das Unternehmen sorgt nicht nur für die Beförderung von Verstorbenen nach Serbien, sondern in alle Balkan- und sonstigen Länder der Welt und hat bereits Personen aus ganz Europa nach Hause gebracht. (Foto: zVg.)

Neben dem Transportunternehmen betreibt Drnda Internacional auch vier Geschäfte sowie Vertretungen in allen größeren Städten Europas, die Begräbniszubehör anbieten und schwarze Stoffe gemeinsam ausgesucht werden können.

Dienstleistungen wie Vereinbarung von Bestattungsterminen, Bestellung von Kränzen bzw. Blumenarrangements, Kartendruck sowie Unterstützung bei der Erstattung von Begräbniskosten werden ebenso angeboten. Die Firma organisiert auf Wunsch auch ein Blasorchester, einen Fotografen und einen Videografen. Sie erstellt Partezettel und veröffentlicht Todesanzeigen in den Tageszeitungen.

Überführung von Verstorbenen aus Wien und Organisation von Bestattungen

„Der emphatische Umgang mit den Menschen, die uns engagieren, also auch mit den Leichnamen ist uns sehr wichtig und unterscheidet uns von anderen Unternehmen. Wir sehen diese Arbeit aus einem humanen Blickwinkel. Unser Ziel ist es, die Menschen in ihren schweren Momenten auf schnellstmögliche und effiziente Weise zu unterstützen und ihnen die Organisation abzunehmen “, fügt Milan abschließend hinzu.

Die grenzüberschreitende Überführung von Verstorbenen erfordert viel Bürokratie am Sterbeort. Eine Überführungsbewilligung, die das Konsulat oder die Botschaft des Staates ausstellt, ist Voraussetzung für eine Überführung des Leichnams.

Die umfangreiche Dokumentation erfordert Zeit und daher ist es besser, ein kompetentes Unternehmen zu beauftragen, welches alle erforderlichen Genehmigungen innerhalb eines Tages aus jedem beliebigen Land Europas einholen kann.