Eiswürfel-Attacke stoppt Konzert: Balkan-Superstar Senidah dreht mitten im Auftritt durch

Ein Konzert auf Krk, ein Wurf aus dem Publikum – und plötzlich steht alles still. Senidah zog eine klare Grenze.

Auf der kroatischen Insel Krk kam es während eines Clubkonzerts der Balkansängerin Senidah zu einem unschönen Zwischenfall: Aus dem Publikum wurden Eiswürfel in Richtung der Bühne geworfen – und trafen die Künstlerin. Senidah reagierte umgehend, unterbrach ihren Auftritt und wandte sich direkt an die Veranstalter und den Sicherheitsdienst.

„Wer hat es gesehen?“, rief sie ins Mikrofon und machte deutlich, dass eine Fortsetzung des Konzerts für sie erst nach einer Klärung infrage komme. „Bitte, wenn ihr das klären könnt, sonst machen wir nicht weiter“, erklärte sie sinngemäß.

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Reaktion & Reichweite

Ob die betreffenden Personen tatsächlich identifiziert oder des Clubs verwiesen wurden, ist nicht bekannt. Der Vorfall kursiert mittlerweile in den sozialen Netzwerken und wird von zahlreichen Medien aus der Balkanregion aufgegriffen.

Seniداhs Karriere

Senidah, bürgerlich Senida Hajdarpasic, zählt heute zu den prägenden Stimmen der modernen Popmusik im Raum des ehemaligen Jugoslawiens. Die in Ljubljana geborene Künstlerin, die familiäre Verbindungen nach Montenegro hat, etablierte sich gegen Ende der 2010er-Jahre mit einer Klangwelt aus Trap, R&B und Balkan-Einflüssen als Superstar der Region.

Tracks wie „Slađana“, „Mišići“ und „Behute“ sorgten für ihre Bekanntheit weit über die Grenzen einzelner Länder hinaus. Als nächsten Höhepunkt ihrer Karriere plant sie am 10. Oktober ein Konzert in der Arena Zagreb – das bislang größte Spektakel ihrer Bühnengeschichte.

Zuvor steht Ende August noch ein Auftritt beim Balkan Wave Festival auf Zrće auf der Insel Pag auf dem Programm.