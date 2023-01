Eklat in Entbindungsstation: 12 Frühchen mit Corona angesteckt, Eltern fassungslos

Zwölf Frühgeborene, die in einer Entbindungsstation in Belgrad untergebracht wurden, wurden positiv auf SARS-CoV-2 getestet. Einer der Eltern der infizierten Babys teilte seine Besorgnis.

„Ich verstehe nicht, wie 12 Frühgeborene in erstklassigem „Schutzbereich“ der Neonatologie Corona bekommen haben. Wir als Eltern mussten strenge Protokolle befolgen, ich habe mein Kind seit seiner Geburt nie gesehen. Man sagte uns, dass alle Mitarbeiter getestet wurden und dass niemand positiv war, aber trotz aller Maßnahmen bekamen die Babys in den Brutkasten Corona. Es scheint, dass doch jemand das Protokoll gebrochen hatte“, sagt ein Vater empört und verzweifelt zu Nova.rs.

Laut diesem Portal erfuhr der Vater bei einem regelmäßigen Telefonat, auf das er einmal täglich Anspruch habe, von der Veränderung des Zustands seines Kindes. Seine Sorge wuchs noch mehr, weil, wie er sagte, „niemand es für nötig hielt“, ihm mitzuteilen, dass sein Baby mit dem Coronavirus infiziert war.

„Ich bekomme nur einmal am Tag Informationen, das ist ihr Protokoll und das habe ich akzeptiert. Ich kann zwischen 12:00 und 13:00 telefonieren. Gestern teilten sie mir mit, dass mein Kind morgens getestet wurde und dass es positiv auf Corona war. Was würde passieren, wenn ich zum Beispiel gestern um diese Zeit nicht angerufen hätte, würden sie mit mir sprechen wollen, wenn ich später anrufe? Keiner von ihnen hielt es für richtig, mich als Elternteil darüber zu informieren, dass es einige Veränderungen bei meinem Kind gab, und mich außerhalb dieser Protokolle anzurufen. Auch jetzt, wo ich weiß, dass mein Kind Corona hat, kann ich mich nur einmal am Tag informieren“, sagte dieser besorgte Vater.

Seine Frau hat übrigens bereits im Dezember in dieser Entbindungsklinik entbunden, und nach der Entlassung blieb das Baby wegen Frühgeburt im Inkubator der Neonatologie. Dieser Vater erzählte, dass er sein Kind aufgrund strenger Regeln und antiepidemiologischer Maßnahmen nie gesehen hat. Er habe es mit dem Verständnis und der Überzeugung akzeptiert, dass eine solche Entscheidung während der Pandemie in seinem Interesse, wie auch in dem aller anderen Frühgeborenen, liege, sagte er. Nachdem er jedoch erfahren hat, dass Corona in so einer streng geschützten Abteilung der Klinik aufgetreten ist, bezweifelt er nun, ob das Personal zu jeder Zeit seine eigenen Protokolle befolgt hatte.

„Irgendeine unverantwortliche Handlung ist passiert, etwas ist ausgebrochen, denn Corona kann nicht einfach so erschienen sein. Der Arzt, mit dem ich gesprochen habe, sagt, dass es nicht ihre Schuld ist, alle Mitarbeiter wurden getestet und niemand war positiv. Es ist für mich völlig unlogisch, wie ein Baby, das nicht aus dem Inkubator hinauskommt, sich mit Corona ansteckt sowie 11 andere Babys, wenn niemand tatsächlich infiziert ist und weil die Eltern oder irgendjemand sie nicht sehen konnte. Wie kam es dann dazu? Ich hatte nicht erwartet, dass in einer solchen Gesundheitseinrichtung ein solcher Fehler passieren würde. Es ist absolut unvorstellbar für mich, und das Einzige, woran ich den ganzen Tag denke, ist, dass es meinem und allen anderen Babys gut gehen wird“, erklärte dieser Vater und setzt fort:

„Sie sagten, dass sie mein Kind in sieben Tagen noch einmal testen werden und danach noch einmal in sieben Tagen, und dass ich jeden Tag von 12 bis 13 Uhr anrufen soll. Nun, ich und alle anderen Eltern, deren Kinder infiziert sind, sollten diese 15 Tage überleben. Wie kann ich schlafen, wenn ich weiß, dass mein Kind schwach und krank ist, dass es vielleicht nicht in der Lage ist zu atmen“, sagte er panisch vor Sorge.

Wie Nova.rs schreibt, betonte dieser besorgte Vater, dass er mit dem Finger auf niemanden zeige und dass ihm in diesem Moment nur wichtig sei, dass seine und alle anderen Kinder gesund entlassen werden.