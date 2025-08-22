Eltern aufgepasst: So werden Wiens Schulwege zur sicheren Zone

Wiens Schulwege werden sicherer: Die Stadt setzt auf verkehrsberuhigte Zonen, Schulstraßen und detaillierte Wegpläne für mehr Sicherheit und Selbständigkeit der Kinder.

Mit Beginn des neuen Schuljahres bewegen sich wieder zahlreiche Kinder täglich auf ihren Schulwegen durch die Stadt. Um diese Wege sicherer, entspannter und umweltfreundlicher zu gestalten, hat Wien ein umfassendes Maßnahmenpaket entwickelt. Besonders für Familien mit Erstklässlern, die im September ihren schulischen Werdegang beginnen, steht die Sicherheit auf dem Schulweg im Mittelpunkt der Überlegungen.

Der Erfolg der Wiener Schulwegsicherheits-Initiative zeigt sich in konkreten Zahlen: Die Unfälle auf Schulwegen gingen 2024 um acht Prozent zurück. Mit nur 79 registrierten Schulwegunfällen und 80 verletzten Kindern verzeichnet die Stadt einen positiven Trend. Besonders erfreulich: Zum fünften Mal in Folge gab es keinen tödlichen Schulwegunfall in Wien – ein Erfolg, den Verkehrsexperten direkt auf die umgesetzten Sicherheitsmaßnahmen zurückführen.

Die Wiener Stadtverwaltung bietet seit Jahren Unterstützung in Form von detaillierten Schulwegplänen für Volksschulen an und erweitert dieses Angebot kontinuierlich. Mittlerweile stehen für über 250 Volksschulen diese übersichtlichen Pläne zur Verfügung, die auf einen Blick zeigen, welche Routen besonders sicher sind und an welchen Stellen im Stadtverkehr erhöhte Vorsicht geboten ist. So können Erziehungsberechtigte gemeinsam mit ihren Kindern den täglichen Weg zur Schule einüben und mögliche Gefahrenstellen wie unübersichtliche Kreuzungsbereiche oder stark frequentierte Straßen vorab besprechen.

Diese praktische Hilfestellung kann kostenlos unter schulweg.wien.gv.at/plaene heruntergeladen werden.

Verkehrsberuhigte Zonen

In unmittelbarer Nähe zu Wiens Bildungseinrichtungen und Volksschulen entstehen zunehmend Schulstraßen, verkehrsberuhigte Bereiche, Radweganschlüsse und begrünte Vorplätze. Diese Entwicklung betrifft nicht nur die bauliche Infrastruktur, sondern verbessert maßgeblich die Lebensqualität der jüngsten Stadtbewohner. Denn ein reduziertes Verkehrsaufkommen erhöht nicht nur die Sicherheit, sondern ermöglicht Kindern auch, ihren Schulweg selbständig und mit Freude zurückzulegen.

Ein anschauliches Beispiel für durchdachte Verkehrsplanung bietet die Märzstraße in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus, wo die Sicherheit für Schülerinnen und Schüler deutlich verbessert wurde. Zunächst wurde vor dem Schulgebäude eine temporäre Fahrverbotszone für den motorisierten Verkehr zu den Hauptbring- und Abholzeiten eingerichtet. In einem weiteren Schritt erfolgte dann die permanente Umwandlung in eine verkehrsberuhigte Fußgängerzone.

Mehr Lebensqualität

Die Wiener Grätzl gewinnen durch solche Maßnahmen erheblich an Lebensqualität. Die neu gewonnenen Flächen wurden mit Sitz- und Spielelementen ausgestattet, die zum Verweilen einladen und Raum für soziale Interaktion und körperliche Aktivität bieten. Für Schulkinder bedeutet dies einen übersichtlichen und sicheren Schulweg ohne motorisierten Verkehr direkt vor dem Schuleingang.

Von diesen Umgestaltungen profitieren nicht nur die Schülerinnen und Schüler – auch Eltern, Lehrkräfte und Anwohner genießen die Vorteile eines beruhigten Umfelds. Die Verkehrsreduktion führt zu weniger Lärmbelastung, besserer Luftqualität und mehr Raum für nachbarschaftliche Begegnungen.

Kinder erhalten durch diese Maßnahmen mehr Bewegungsfreiheit – ein wesentlicher Beitrag zur Förderung ihrer selbständigen Mobilität von klein auf.

Die Wiener Stadtplanung hat mittlerweile 93 Schulvorplätze autofrei gestaltet und über 140 Schulen an das städtische Radwegenetz angeschlossen.