Eltern schockiert: Reisebüro lässt Minderjährige im Skigebiet stranden

Im serbischen Skigebiet Kopaonik erlebten vier Teenager einen Alptraum: Ihre Reiseagentur ließ sie einfach zurück, weil ihre Ausrüstung nicht in den Bus passte.

Reiseagentur ließ Minderjährige zurück

Vier Jugendliche erlebten im serbischen Skigebiet Kopaonik einen wahren Albtraum, als die Reiseagentur Gea Tours sie kurzerhand zurückließ. Der Grund: Im Kleinbus, der die Gruppe zurück nach Belgrad bringen sollte, war nicht genügend Platz für die Teenager und ihre Skiausrüstung.

Die schockierende Situation ereignete sich, als die Reiseagentur einen zu kleinen Bus für den Rücktransport schickte. Das Fahrzeug bot zwar Sitzplätze für acht Personen, konnte jedoch nur sechs Koffer aufnehmen. Den vier Jugendlichen im Alter von 15 und 16 Jahren wurde trotz gültiger Rückfahrtickets mitgeteilt, dass sie entweder ohne ihr Gepäck mitfahren oder im Skigebiet bleiben müssten.

Verantwortungsloses Handeln

„Gea Tours hat die Kinder völlig verantwortungslos auf dem Kopaonik zurückgelassen“, berichtete eine empörte Mutter gegenüber dem Portal Nova.rs. „Die Jugendlichen hatten ihre Rückfahrkarten ordnungsgemäß gekauft und waren mit genau derselben Gepäckmenge angereist, ohne dass es Probleme gegeben hätte.“ Einer der Jungen hatte sogar vor der Hinreise bei der Agentur nachgefragt, ob es Gepäckbeschränkungen gäbe, was verneint wurde.

Nach Angaben der Mutter hätten andere Fahrgäste den Kleinbus mit Snowboards und Skiern belegt, wodurch kein Platz mehr für die regulären Koffer der Jugendlichen geblieben sei. „Beim Verladen erklärte der Fahrer, dass die Sachen nicht ins Fahrzeug passen würden. Als einzige Lösung bot man an, das Gepäck auf dem Berg zu lassen und es später, wenn Platz sei, abzuholen und nach Belgrad zu bringen“, schildert sie die prekäre Lage.

Notlösung gefunden

Die Reiseagentur zeigte sich wenig hilfsbereit und verwies die Jugendlichen an ihre Unterkunft, um dort die Ausrüstung zwischenzulagern. „Wir mussten schließlich einen privaten Kleinbus anmieten, um die Kinder samt ihrer Sachen sicher nach Hause zu bringen“, erklärte die Mutter.

Immerhin: Die Agentur erstattete später einen Teil des Fahrpreises zurück.