Erdnussallergie: Frau kauft alle Nüsse auf Flug!

Lea Williams, eine junge Frau aus London mit einer schweren Erdnussallergie, hat auf einem Flug nach London alle Erdnussvorräte an Bord aufgekauft, um eine mögliche allergische Reaktion zu vermeiden. Ihre Angst vor Erdnüssen ist so groß, dass sie sogar mehr Geld für die Erdnüsse ausgab als für ihr Flugticket.

Lea Williams aus London lebt mit einer schweren Erdnussallergie. Sie ist davon überzeugt, dass selbst der Geruch von Erdnüssen eine allergische Reaktion bei ihr auslösen kann und sie im schlimmsten Fall sogar sterben könnte, wenn sie versehentlich Erdnüsse zu sich nimmt.

Keine Erdnüsse auf dem Flug: Leas Bitte und Zustimmung

Kürzlich reiste sie nach Düsseldorf und konnte während des Fluges die Crew davon überzeugen, keine Erdnüsse zu verkaufen. Die Crew kam ihrer Bitte nach und Lea konnte den Flug ohne Zwischenfälle genießen. Auf dem Rückflug nach London jedoch, stieß sie auf Widerstand. Das Flugzeugpersonal weigerte sich, ihre Anforderung zu erfüllen und Erdnüsse an Bord zu verkaufen.

Kostenintensive Vorsicht: Leas unerwartete Ausgabe für Erdnüsse

In ihrer Verzweiflung kaufte Lea alle Erdnusspackungen, die an Bord angeboten wurden. Sie wollte nicht riskieren, dass jemand in ihrer Nähe Erdnüsse isst und sie dadurch eine allergische Reaktion erleidet. Sie gab 168 Euro für die Erdnüsse aus, mehr als ihr Flugticket gekostet hatte, berichtet der Mirror.

Übertriebene Angst? Experten beurteilen Leas Reaktion auf Erdnüsse

Experten sind jedoch der Meinung, dass Leas Angst vor Erdnüssen etwas übertrieben sein könnte. Selbst direkter Hautkontakt mit Erdnüssen würde bei Menschen mit Allergien nur zu lokaler Hautreizung führen. Der Geruch von Erdnüssen allein würde keine allergische Reaktion auslösen, sagen sie.