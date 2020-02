Falsch vs. richtig: So vermeidest du die schlimmsten Schminkfehler! (VIDEO)

Solange man kein Make-Up-Profi ist, kann man sich sicher sein, dass man in puncto Schminktechniken den einen oder anderen Fehler macht. Wie groß der Unterschied zwischen einem “guten und einem schlechten” Make-Up tatsächlich ist, zeigt ein Video.

Wie lernt man besser, als durch einen konkreten Vergleich von falsch und richtig? In einer direkten Gegenüberstellung zeigt YouTuberin und Influencerin Hatice Schmidt, wie einfach man unvorteilhafte Schminkfehler vermeiden kann.

Nie wieder “schlecht sitzendes Make-Up” verspricht die 32-Jährige und erklärt in knapp 25 Minuten anschaulich alles, was man in Bezug auf Primer, Foundation, Concealer & Co. beachten sollte. An hilfreichen Geheimtipps spart sie zudem nicht!

