Familienbonus Plus: Wer kann ihn eigentlich beantragen?

Das Jahr 2022 hält für Familien eine erfreuliche Finanznachricht bereit. Der Familienbonus Plus, eine steuerliche Erleichterung, ermöglicht es Eltern, bis zu 2.000 Euro pro Kind von ihrer Steuer abzusetzen. Doch wie bei jedem staatlichen Vorteil gibt es Bedingungen, die erfüllt werden müssen.

Der Familienbonus Plus ist eine steuerliche Entlastung, die Familien bis zu 2.000 Euro pro Kind und Jahr gewährt, solange das Kind das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet hat. Dadurch kann sich die Steuerlast der Eltern jedes Jahr um diesen Betrag verringern. Nach dem 18. Geburtstag des Kindes wird der Betrag auf 650 Euro pro Jahr reduziert. Allerdings ist eine Voraussetzung für den Erhalt des Familienbonus Plus, dass für das Kind Familienbeihilfe bezogen wird.

Voraussetzungen & Bedingungen

Der Familienbonus Plus kann die zu zahlende Steuer maximal auf Null reduzieren. Um den vollen Betrag in Anspruch nehmen zu können, muss also eine entsprechende Steuerlast vorhanden sein. Dies bedeutet, dass Sie den Familienbonus Plus nur dann erhalten, wenn Sie im Vorjahr genug verdient und Steuern bezahlt haben. Sollten Sie den Familienbonus Plus monatlich beziehen und einen Steuerausgleich machen, müssen Sie ihn dennoch beantragen, um eine Nachzahlung zu vermeiden.

Kindermehrbetrag: Hilfe für Geringverdiener

Für Alleinverdiener oder Alleinerzieher mit niedrigem Einkommen gibt es den Kindermehrbetrag. Dieser beträgt bis 2022 bis zu 550 Euro pro Kind und ab 2024 können Sie sogar bis zu 700 Euro pro Kind erhalten. Der Kindermehrbetrag wird gewährt, wenn Sie mindestens 30 Tage lang steuerpflichtige aktive Einkünfte erzielt haben und der Familienbonus bei Ihnen keine Wirkung zeigt.

Mehrkindzuschlag: Unterstützung für große Familien

Für Eltern, deren kombiniertes Jahresgesamteinkommen 55.000 Euro nicht überschreitet, wird ein Mehrkindzuschlag für das dritte und jedes weitere Kind gewährt, für das sie Familienbeihilfe beziehen. Ab dem dritten Kind betrug dieser monatlich bis 2022 20 Euro, bis 2023 21,20 Euro und ab 2024 23,30 Euro. Die Einkommen der Eltern werden nur dann zusammengezählt, wenn sie im jeweiligen Kalenderjahr länger als sechs Monate im gemeinsamen Haushalt gelebt haben.

Der Familienbonus Plus ist ein Segen für Familien, die die Voraussetzungen erfüllen. Es handelt sich um eine steuerliche Erleichterung, die die finanzielle Last von Familien erheblich reduzieren kann. Für Eltern mit einem kombinierten Jahresgesamteinkommen von bis zu 55.000 Euro und mindestens drei Kindern bietet der Mehrkindzuschlag zusätzliche Unterstützung. Es ist wichtig, sich über die Bedingungen und Voraussetzungen im Klaren zu sein, um sicherzustellen, dass Sie alle Vorteile, die Ihnen zustehen, voll ausschöpfen können.