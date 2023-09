Fetzerei in Ottakring: Trio prügelt Mann brutal nieder

Vergangenen Donnerstagabend wurde die idyllische Ruhe in der Hasnerstraße im 16. Wiener Gemeindebezirk durch eine brutale Auseinandersetzung jäh gestört. Drei Jugendliche und ein 41-jähriger Mann gerieten in einen heftigen Streit, der in einer handfesten Schlägerei endete. Die Wiener Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Körperverletzung.

Die drei Jugendlichen waren laut Augenzeugenberichten zuvor unbeschwert auf einem E-Scooter durch die Gegend gefahren. Doch die Situation nahm eine abrupte Wendung, als ein 41-jähriger Mann die Teenager zur Rede stellte. Laut einer Passantin, die das Geschehen beobachtete, entbrannte daraufhin ein heftiger Streit. Die Jugendlichen attackierten den Mann, der verzweifelt versuchte, sich auf den gegenüberliegenden Gehsteig in Sicherheit zu bringen. Erst das couragierte Eingreifen eines unbeteiligten Passanten konnte die Täter von weiteren Angriffen abhalten, woraufhin sie die Flucht ergriffen.

Täter werden gesucht

Die Pressesprecherin der Wiener Polizei, Barbara Gass, bestätigte den Vorfall. „Eine Person soll dabei von drei weiteren Unbekannten geschlagen worden sein. Jetzt wird gegen das Trio wegen des Verdachts der Körperverletzung ermittelt“, so Gass. Die Identität der Täter ist bislang noch unklar, und die Fahndung läuft auf Hochtouren.

leichte Verletzungen

Nach der Attacke wurde der 41-jährige Mann von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt und anschließend mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Berufsrettung Wien bestätigte, dass der Mann trotz der auf ihn einprasselnden Schläge glücklicherweise nur leicht verletzt wurde und nach der Behandlung das Krankenhaus wieder verlassen konnte.

Dieser Vorfall zeigt erneut, dass Gewalt leider immer noch ein präsentes Thema in unserer Gesellschaft ist. Es bleibt zu hoffen, dass die Täter schnell ausfindig gemacht werden können und die Gerechtigkeit ihren Lauf nimmt.