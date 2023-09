Baby überlebt Horror-Crash: Tragödie auf Autobahn D1

Ein tragischer Verkehrsunfall auf der Autobahn D1 in Richtung Bratislava forderte das Leben von drei Erwachsenen und einem Kind. Ein fünf Monate altes Baby überlebte als einziger Insasse des polnischen Vans. Der Unfall ereignete sich am Mittwochmorgen, als das Fahrzeug von der Straße abkam und gegen einen Baum prallte.

Die Familie, die aus Katowice in Polen stammt, war auf dem Rückweg von einem Urlaub in Kroatien, als sich das Unglück ereignete. Die 35-jährigen Eltern und eine 63-jährige Großmutter verloren ihr Leben noch am Unfallort. Ein vierjähriges Kind erlitt schwere Verletzungen und starb später im Krankenhaus. Das fünf Monate alte Baby überlebte und befindet sich derzeit unter ärztlicher Betreuung im Kinderkrankenhaus in Bratislava.

Am Steuer eingeschlafen

Nach ersten polizeilichen Ermittlungen könnte der Unfall durch den Fahrer des Fiat Ducato Vans verursacht worden sein, der möglicherweise am Steuer eingeschlafen war. An einer Stelle ohne Schutzzaun kam das Fahrzeug von der Fahrbahn ab und prallte mit großer Wucht gegen einen Baum. Das Fahrzeug kippte auf die Seite und blieb in dieser Position liegen.

Die genauen Umstände des Unfalls sind noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Es wird auch untersucht, ob weitere Maßnahmen ergriffen werden können, um ähnliche Vorfälle in Zukunft zu verhindern.

Das überlebende Baby wird intensiv medizinisch betreut, während Familie und Gemeinschaft versuchen, den schmerzhaften Verlust zu verarbeiten.