Fahrer rast mit 140 km/h durch Wien und verursacht tödlichen Unfall

In einem tragischen Vorfall in den frühen Morgenstunden des Mittwochs in Hernals, versuchte die Polizei, eine routinemäßige Lenker- und Fahrzeugkontrolle zu unternehmen. Dabei entzog sich ein 15-jähriger Bursche, der in seinem jugendlichen Alter noch keinen Führerschein besitzen kann, beharrlich den Versuchen der Beamten, ihn anzuhalten. Laut Aussagen eines nicht genannten Polizeisprechers hatte der junge Lenker die Anhaltesignale ignoriert und seine Fahrt mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Döbling fortgesetzt.

„Dabei soll er laut Polizeisprecherin Barbara Gass ein Tempo von bis zu 140 km/h erreicht haben“, fügte sie hinzu, was die Schwere des Vergehens unterstreicht. Der Bursche, der eindeutig überfordert von der extremen Geschwindigkeit seines Fahrzeugs war, versuchte bei der Kreuzung der Krottenbachstraße mit der Gustav-Pick-Gasse, einen weiteren Streifenwagen zu umgehen, der an der Kreuzung in Stellung gebracht worden war. „Der Bursch verlor beim Versuch, das Polizeiauto zu umfahren, die Kontrolle über sein Auto, krachte gegen einen Lichtmasten und in weiterer Folge gegen einen geparkten Pkw“, erläutert der Polizeisprecher weiter.

Alkohol-oder Drogeneinfluss noch unklar

Das Fahrzeug, in dem sich insgesamt drei Personen befanden, wurde zu einem Wrack. „Der Lenker, er ist Österreicher, und die 16-Jährige wurden in Spitäler gebracht. Der 17-jährige Mitfahrer erlag seinen Verletzungen am Unfallort“, fügte der Sprecher hinzu. Es ist unklar, ob der Fahrer unter Einfluss von Alkohol oder Drogen stand, da ein entsprechender Test negativ verlief. Jedoch erlitt ein 16-jähriges Mädchen bei dem Unfall schwere Kopfverletzungen.

Ermittlungen laufen noch

Das Verkehrsunfallkommando hat unverzüglich die Ermittlungen in diesem Fall übernommen. Die Untersuchungen werden durch das zusätzliche Detail erschwert, dass das Auto der Jugendlichen anscheinend nicht zum Verkehr zugelassen war. „Die montierten Kennzeichen sollen als gestohlen gemeldet sein“, so der Polizeisprecher, was die mögliche Kriminalität hinter dem Vorfall noch vergrößert. Es ist zu hoffen, dass die Ermittlungen Klarheit in diesen tragischen Fall bringen werden.