7. Juli 2023: So wird der Freitag für euer Sternzeichen!

Widder

Es ist an der Zeit, eine bedeutende Entscheidung zu treffen, aber Sie neigen dazu, zu viel nachzudenken, was zu Zögern und Zweifeln führt. Es wäre hilfreich, wenn Sie mehr Vertrauen in sich selbst hätten, um die Dinge erfolgreich abzuschließen.

Sie brauchen keine Ermutigung von anderen. Ihr Lebenshunger und Ihre Leidenschaft geben Ihnen die erforderliche Energie, um voranzukommen.

Stier

Sie werden neue Menschen kennenlernen, die eine wertvolle Bereicherung für Ihre Zukunft darstellen. Es ist wichtig, offen für neue Ideen zu sein. Sie verspüren den Wunsch nach Ausgeglichenheit und das ist eine positive Entwicklung. Hören Sie auf Ihre inneren Instinkte und erholen Sie sich von der negativen Stimmung, die gestern herrschte.

Es steht eine Veränderung Ihrer Ansichten bevor, und endlich werden Sie eine Lösung für ein Problem finden. Die Lösung ist zum Greifen nah.

Zwillinge

Heute werden Sie in der Lage sein, Probleme effizient zu bewältigen. Sie haben ein klares Verständnis davon, wie Sie vorankommen können. Wenn Sie mehr Wasser trinken, werden Sie sich in Ihrem Körper wohler fühlen.

Es ist wichtig, dass Sie Ihren Perfektionismus nicht überhand nehmen lassen, da dies dazu führen kann, dass Sie rücksichtslos handeln. Bleiben Sie realistisch und betrachten Sie Ihre Erwartungen aus einer vernünftigen Perspektive.

Krebs

Wenn Sie Ihren Werten treu bleiben, wird dieser Tag perfekt für Sie verlaufen. Lassen Sie sich nicht von anderen beeinflussen. Das Erreichen eines ausgewogenen Lebens ist in greifbarer Nähe. Nehmen Sie sich Zeit, bevor Sie reagieren, und alles wird reibungslos verlaufen. Ihr emotionaler Zustand spielt dabei eine wichtige Rolle.

Sie werden erkennen, dass Sie richtig gehandelt haben, indem Sie hartnäckig in Bezug auf eine bestimmte Person geblieben sind.

Löwe

Vertrauen Sie Ihrer Intuition, sie wird Sie in die richtige Richtung führen. Es stehen Feierlichkeiten bevor, also lassen Sie sich treiben! Eine Veränderung der Umgebung könnte Ihnen guttun und Sie könnten sich im Freien gut erholen. Nehmen Sie sich etwas Zeit für sich selbst, da Sie erschöpft sind.

Es wird heute Verwirrung geben, was in gewisser Weise von Vorteil für Sie ist, da es Ihnen Zeit zum Entspannen gibt.

Jungfrau

Die Erwartungen Ihrer Mitmenschen können dazu führen, dass Sie zögern. Es ist wichtig, Ihr persönliches Ziel stets im Hinterkopf zu behalten. Ihr Wechsel zwischen Handeln und Apathie zeigt, dass Sie bereits stark beansprucht sind, daher sollten Sie Ihre Ressourcen schonen.

Es kommt Ihnen so vor, als ob manche Menschen versuchen, Sie auszunutzen, und das möglicherweise aus gutem Grund. Lassen Sie sich jedoch nicht von den Schmeicheleien anderer beeinflussen.