Sommerferien in ganz Österreich: Hier werden Mega-Staus erwartet!

Es herrscht Schulschluss in ganz Österreich, eingeschlossen die Bundesländer Vorarlberg, Tirol, Salzburg, Oberösterreich, Kärnten und Steiermark. Der Beginn der Sommerferien ist also offiziell eingeläutet. Es wird prognostiziert, dass ab Freitagnachmittag vor allem auf den Autobahnen in und um Wien sowie auf Stadtausfahrten mit starkem Verkehrsaufkommen und Staus zu rechnen ist.

Die Nord-Süd-Routen markieren die wichtigsten Straßen im Sommerreiseverkehr. Besonders an den Autobahngrenzübergängen zwischen Deutschland und Österreich sowie zwischen Österreich und Slowenien, ist mit längeren Wartezeiten zu rechnen. Die slowenisch-kroatischen Grenzübergänge werden hingegen voraussichtlich freier sein, da seit der Verlegung der Schengen-Außengrenze keine besonderen Kontrollen mehr durchgeführt werden. Dennoch können dichter Verkehr und zeitweise Kontrollen hier und da zu Verzögerungen führen.

Eine spezielle Engstelle auf der slowenischen Autobahn A1 nahe Maribor, im einspurigen Gegenverkehrsbereich beim Malecnik-Tunnel, bereitet zusätzliche Sorgen. Aufgrund eines LKW-Brandes muss der Tunnel derzeit saniert werden und eine Röhre ist gesperrt. Die Dauer dieser Einschränkung kann bisher noch nicht abgeschätzt werden. Daher sollten Reisende mit kilometerlangen Staus an den Hauptreisetagen im Raum Maribor in beiden Richtungen rechnen. Vergangenes Wochenende wurden hier bereits über 15 Kilometer Stau und mehr als 1 1/2 Stunden Zeitverlust verzeichnet.

Besonders an den Samstagen sind daher kilometerlange Staus und stundenlange Grenzwartezeiten vorprogrammiert. Daher bleiben die Abfahrtssperren entlang der A10 in Salzburg und die Fahrverbote in Tirol den ganzen Sommer über bestehen. Ab August ist dann mit Staus auf den genannten Strecken auch in der Gegenrichtung, also bei der Rückreise, zu rechnen.

Wartezeiten auf diesen Routen



Am Autobahngrenzübergang bei Gruškovje, Dragonja und Rupa wird es zu stundenlangen Wartezeiten kommen. Zur Erinnerung: Die Wartezeiten betragen teilweise stundenlang, beispielsweise auf der Strecke Marburg – Zagreb bei Gruskovje/Macelj.

Außerdem werden ungarisch/serbische Grenzübergänge auch lang und verstopft sein:

Horgos/Röszke: Route Belgrad – Szeged – Budapest (E75)

Nadlac/Nagylak: Route Timisoara – Szeged – Budapest

Insgesamt ist in den kommenden Tagen mit erheblichen Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Autofahrer sollten daher versuchen, reisestarke Tage zu meiden und möglichst Alternativrouten zu wählen.