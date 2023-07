Verkehrsunfall erschüttert Wien: 2 Schwerverletzte und 1 Toter

Ein tragischer Verkehrsunfall erschüttert Wien-Döbling. Von einem tödlichen Verkehrsunfall berichtet die Wiener Berufsfeuerwehr am Mittwoch in einer Aussendung, informieren die Einsatzkräfte. Laut offiziellen Angaben ereignete sich der Crash gegen 5.15 Uhr in der Krottenbachstraße.

Die Rettungskräfte trafen auf eine erschütternde Szenerie. Als die Feuerwehr eintraf, fanden sie am Unfallort einen auf der Beifahrerseite massiv beschädigten Pkw mit drei Insassen. Eine Person wurde von Polizeikräften bereits reanimiert, zwei weitere waren noch im Wrack eingeklemmt. Die Feuerwehrleute sicherten die Unfallstelle ab und errichteten einen vorsorglichen Brandschutz. Mit hydraulischen Spreizern öffneten sie zwei Türen des Wracks, um zu den Verletzten zu gelangen.

„Die Insassen wurden geborgen und der Berufsrettung Wien übergeben, die notfallmedizinische Maßnahmen setzte“, so die Berufsfeuerwehr weiter. Doch für eine Person kam jede Hilfe zu spät. Bei einer Person konnte nur noch der Tod festgestellt werden.

Großer Rettungseinsatz

Die Berufsrettung Wien war mit einem Großaufgebot vor Ort. Die Berufsrettung war mit mehreren Teams im Einsatz. Die Berufsrettung Wien war mit insgesamt neun Teams im Einsatz und kümmerte sich an der Unfallstelle um die verletzten Personen.

Doch nicht alle konnten gerettet werden. Für einen jungen Mann kam allerdings jede Hilfe zu spät, er verstarb noch am Unglücksort. Die Identität des Verstorbenen wurde bisher nicht bekannt gegeben.

Ermittlungen laufen noch

Die anderen beiden Insassen, ein etwa 20-Jähriger und eine 16-Jährige, erlitten schwere Verletzungen. Ein etwa 20-Jähriger erlitt bei dem Verkehrsunfall lebensgefährliche Verletzungen. Eine 16-Jährige wurde ebenfalls schwer verletzt – sie wurde nach der medizinischen Erstversorgung an der Unfallstelle in ein Krankenhaus gebracht.

Ursache noch unklar

Während der Bergungsarbeiten war die Krottenbachstraße im Unfallbereich für rund eine Stunde für den Verkehr gesperrt. Die genaue Unfallursache ist aktuell noch unklar und ist, wie ein unbekannter Autor mitteilt: „zur Stunde Gegenstand von Ermittlungen.