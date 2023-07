Junger Mediziner aus Bosnien und Herzegowina erobert die Medizinwelt

Miralem Jasarevic, ein junger Mediziner aus Bosnien und Herzegowina, hat sich in kürzester Zeit zu einem der brillantesten Ärzte weltweit hochgearbeitet. Ein Weg, der von Unsicherheiten, mutigen Entscheidungen und grenzenlosem Engagement geprägt ist und ihn nun, nach einer Auszeichnung bei einem renommierten Kongress in Paris, in den Olymp der Medizin geführt hat.

Geboren 1992, begann Jasarevic seinen Weg in der Welt der Medizin in Tuzla, Bosnien und Herzegowina, wo er sein Studium absolvierte. Trotz seines herausragenden Abschlusses im Alter von nur 24 Jahren, war die Stellensuche in seiner Heimatstadt Brcko eine Herausforderung. Neun Monate lang bemühte er sich darum, eine dauerhafte Anstellung zu finden, doch die Unsicherheit und das fehlende Vertrauen der lokalen Gesundheitsbehörden ließen ihn zweifeln.

Während Deutschland ihm offene Türen bot, sträubte sich Jasarevic, seine Heimat zu verlassen. Er erinnert sich an ein zentrales Gespräch mit dem damaligen Direktor des öffentlichen Gesundheitszentrums in Brcko: „Das Gespräch war sehr kurz, da mir der Direktor anbot, einen Vertrag für drei Monate zu unterzeichnen. Danach, so sagte er, ‚werden wir sehen, was die Politik sagt‘, und vielleicht erhalte ich einen dauerhaften Job.“

Jasarevic entschied sich, die Sicherheit zu wählen, die Deutschland ihm bot, vor allem in Form eines Sechsjahresvertrags mit Spezialisierung. Er zog nach Bayern, wo er zehn Monate in der Kardiologie- und internen Medizinabteilung eines örtlichen Krankenhauses arbeitete, bevor er zur Universitätsklinik Essen wechselte. Dort arbeitete er mit seiner älteren Schwester Marinela zusammen, die bereits als Herzchirurgin tätig war.

Sein Engagement und seine Leidenschaft für die Medizin führten ihn dazu, seine wissenschaftliche Karriere weiter zu entwickeln. Seine Dissertation zum Thema „Aortenklappen – alternative Prothesen“ brachte Jasarevic die begehrte Auszeichnung für junge Fachärzte. „Meine Arbeit wurde als die erfolgreichste und beste ausgezeichnet“, sagt er stolz.

Die Bedeutung seiner Forschung ist nicht zu unterschätzen, denn sie ist die einzige Studie über den Ersatz der Aortenklappe mit der „Crown Pet Biologischen Prothese“. Diese Arbeit liefert wertvolle Erkenntnisse für den medizinischen Fortschritt und trägt dazu bei, Leben zu retten.

Trotz seiner Erfolge bleibt Jasarevic tief mit seiner Heimat verbunden und zeigt sich enttäuscht darüber, dass seine Auszeichnung ihn als deutschen Arzt ausweist. „Es tut mir aufrichtig leid, dass auf der Auszeichnung, neben meinem Namen, steht, dass ich ein Arzt aus Deutschland bin, obwohl ich im Herzen und in der Seele ein Bewohner von Brcko, ein Bosnier und Herzegowiner bin“, betont er.

Er hofft inständig, dass er und andere erfolgreiche junge Bosnier und Herzegowiner, die ihre Karriere im Ausland verfolgen, eines Tages zurückkehren und zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen in ihrer Heimat beitragen können. Ich hoffe, dass bald der Moment kommt, in dem eine bedeutende Anzahl von uns Jungen, in diesem Fall Ärzten, die Kraft finden, nach Brcko zurückzukehren und mit ihren Ideen, ihrem Wissen und wenn nötig auch mit ihrem Geld, den Zustand des hiesigen Gesundheitswesens, das meiner Meinung nach momentan sehr schlecht ist, zu verbessern“, so Jasarevic.

Miralem Jasarevic hat bewiesen, dass Erfolg in der Medizin keine Frage der Herkunft ist. Seine Geschichte ist ein Zeugnis von Entschlossenheit, Hingabe und unwiderstehlichem Willen, die Welt zu einem besseren Ort zu machen.