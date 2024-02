Filialleiter klärt auf: Darum solltest du immer einen Einkaufswagen nehmen (VIDEO)

Wer kennt es nicht: Schnell ein paar Dinge im Supermarkt einpacken, und anstatt einen Einkaufswagen zu nehmen, landen die Waren in der Handtasche oder in der mitgebrachten Tasche. Doch was für viele von uns zur Gewohnheit geworden ist, sieht das Supermarktpersonal anders. Ein Filialleiter der Discounterkette Lidl gibt auf TikTok Einblicke in die ungeschriebenen Regeln des Einkaufens und erklärt, warum der Einkaufswagen mehr als nur ein Transportmittel ist.

Der Filialleiter von Lidl klärt auf: Laut Gesetz gilt es als Diebstahl, eine fremde bewegliche Sache zu entwenden. Bis zur Bezahlung an der Kasse sind die Produkte im Supermarkt noch im Besitz des Händlers. „Ihr dürft theoretisch nicht in euren privaten Handtaschen oder Rucksäcken Lebensmittel zur Kasse transportieren“, warnt er.

Sobald der Inhaber, in diesem Fall der Supermarkt, keinen direkten Zugriff mehr auf die Ware hat oder sie nicht sehen kann, hat er keine tatsächliche Sachherrschaft mehr über das Produkt. Das Verstauen von Lebensmitteln in einer privaten Tasche könnte daher in der Theorie als versuchter Diebstahl gewertet werden.

In der Praxis oft geduldet

Trotz der theoretischen Möglichkeit einer rechtlichen Verfolgung, zeigen sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Supermarkt oft kulant. „Es wird oft kulant damit umgegangen und nicht geahndet“, erklärt der Filialleiter in seinem Video. Doch die Grauzone bleibt: Wer Lebensmittel in Jacken- oder Hosentaschen verstaut, bewegt sich in einer rechtlichen Verbotszone.

Um Missverständnissen vorzubeugen, rät der Filialleiter: „Holt euch immer einen Einkaufswagen.“ Wer dennoch nicht auf eine eigene Tasche verzichten möchte, sollte einen Einkaufskorb verwenden, da hier die Waren sichtbar sind. Stoffbeutel hingegen befinden sich in einer rechtlichen Grauzone und sollten daher vermieden werden. Daher gilt: Beim nächsten Einkauf lieber zum Einkaufswagen greifen – für einen sorgenfreien Einkauf.