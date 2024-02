Finale: Breskvica steigt mit Lied wie ein weißer Adler auf

Die serbische Sängerin Andjela Ignjatovic Breskvica hat mit ihrem Lied „Orlovo gnezdo“ nicht nur das Finale des Eurovision Song Contest 2024 erreicht, sondern auch die Charts erobert. Das Lied findet nicht nur auf dem Balkan, sondern auch in Österreich großen Anklang und platziert sich in den Top 10.

Breskvica hat mit ihrem Song „Orlovo gnezdo“ beim gestrigen Halbfinale des Eurovision Song Contest 2024 in Belgrad eine kontroverse Debatte auf Social Media entfacht. Während einige Fans den Song loben und für seine künstlerische Darbietung schätzen, sehen andere darin politische Symbole und nationale Identitätsfragen.

Breskvica präsentierte ihren Beitrag beim Festival „Pesma za Evroviziju“ mit einer beeindruckenden Bühnenshow. Sie trug eine lange weiße Robe mit Flügeln und einen blumengeschmückten Kranz auf dem Kopf, der von einem nationalen Kostüm inspiriert war. Während ihres Auftritts erstrahlte im Hintergrund ein weißer Adler.

weißer Adler – Symbol

Der Adler, der im Laufe der Geschichte dieser Region eine wichtige symbolische Rolle spielte, wird als Tier der Macht im Tierreich und als Symbol der Tradition in den Balkanländern betrachtet. Breskvica nutzte diese kulturellen Elemente, um ihrem Auftritt eine tiefergehende Bedeutung zu verleihen.

Breskvica konnte das Publikum nicht nur in Serbien, sondern auch in Österreich für sich gewinnen. Ihr gestriger Auftritt in Belgrad führte dazu, dass sie in den YouTube-Trending-Charts auf Platz 7 stieg (Stand: Mittwoch/ 15 Uhr) . Damit hat sie gute Chancen, im Finale des „Pesma za Evroviziju“ 2024 erfolgreich abzuschneiden.

Spannung steigt

Die Spannung steigt, da das zweite Halbfinale am Donnerstag bevorsteht, in dem auch Konkurrentin Teya Dora auftreten wird. Voyage, Ex-Freund von Breskvica, sorgte für Aufregung, als er kurz vor dem Auftritt provokativ äußerte, dass Teya Dora ein besseres ESC-Lied hätte. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Rivalität zwischen den beiden Sängerinnen entwickeln wird und wer am Ende als Siegerin hervorgehen wird.