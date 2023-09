Finale der Basketball-WM 2023: Deutschland nach Krimi gegen Serbien Weltmeister

In einem spannungsgeladenen Finale der Basketball-Weltmeisterschaft 2023 setzte sich die deutsche Nationalmannschaft mit 83:77 gegen Serbien durch und krönte sich zum Weltmeister.

Das Finale begann mit einem energischen Auftakt von Serbien, das das erste Viertel mit einem knappen Vorsprung von 26:23 abschloss. Deutschland, das während des gesamten Turniers beeindruckende Leistungen zeigte, ließ sich jedoch nicht zurückdrängen und glich bis zur Halbzeitpause zum 47:47 aus.

Das Momentum schien im dritten Viertel klar auf der Seite der Deutschen zu liegen. Mit einer Kombination aus starker Verteidigung und effizientem Angriff, angeführt von NBA-Star Dennis Schröder, baute Deutschland einen Vorsprung von 69:57 auf.

Entscheidende Momente

Das letzte Viertel war geprägt von Spannung und Dramatik. Serbien startete eine beeindruckende Aufholjagd und kam bis auf vier Punkte heran. Doch in den entscheidenden Momenten bewies Deutschland Nervenstärke. Dennis Schröder, der während des gesamten Spiels herausragte, traf wichtige Punkte in den Schlussminuten und sicherte so den historischen Titelgewinn für Deutschland.

Trotz der Niederlage zeigte Serbien während des gesamten Turniers eine beeindruckende Leistung und bestätigte seine Position als eine der führenden Basketballnationen in Europa.

Das Team, angeführt von Trainer Svetislav Pesic, hat mit Talent, Entschlossenheit und Teamgeist bewiesen, dass es zu den Besten der Welt gehört.