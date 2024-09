Flug-Drama am Balkan: Passagier stirbt trotz Notlandung!

Ein Schockmoment ereignete sich am Montag an Bord eines Jet2-Flugzeugs, das von Bulgarien nach Liverpool in Großbritannien unterwegs war. Zwei Stunden nach dem Start verschlechterte sich der Gesundheitszustand eines Passagiers erheblich.

Gegen 15 Uhr erlitt der Passagier einen Herzinfarkt. Die Crew des Jet2-Fluges LS3214 setzte sofort alle verfügbaren Mittel ein, um den Mann zu retten. Auch der Pilot reagierte schnell und kontaktierte die Flugsicherung, um einen geeigneten Flughafen für eine Notlandung zu finden. Zu diesem Zeitpunkt befand sich das Flugzeug im deutschen Luftraum.

Notlandung in Köln-Bonn

Die Koordination mit der Flugsicherung führte zur Umleitung des Flugzeugs zum Flughafen Köln-Bonn. Der Pilot brachte die Maschine sicher um 15:32 Uhr auf Landebahn 8 zu Boden. Trotz der schnellen Reaktion und der Bemühungen der Besatzung konnte das Leben des Mannes nicht gerettet werden – er verstarb an Bord:

In einer offiziellen Stellungnahme bestätigte ein Sprecher der Fluggesellschaft Jet2 den tragischen Vorfall: „Bedauerlicherweise müssen wir bestätigen, dass der Kunde verstorben ist. Wir möchten der Familie und den Freunden des Kunden in dieser sehr schwierigen Zeit unser herzlichstes Beileid aussprechen.“

Aufgrund der Ereignisse mussten die anderen Passagiere mehrere Stunden am Flughafen Köln-Bonn verbringen. Ihre Weiterreise nach Liverpool konnte erst gegen 21.30 Uhr fortgesetzt werden.