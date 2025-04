Flug-Horror: Fluggast pinkelt auf Sitznachbarn

Ein Passagier uriniert im Flugzeug – nicht auf die Toilette, sondern auf einen Mitreisenden. Der Air India-Vorfall zwischen Delhi und Bangkok sorgt nun für Konsequenzen.

Während eines Fluges von Delhi nach Bangkok am 9. April erlebte ein auf seinen Urlaub gespannter Passagier eine höchst unangenehme Überraschung, als ein Mitreisender beschloss, statt die Bordtoilette aufzusuchen, direkt auf ihn zu urinieren.

Die Fluggesellschaft Air India hat den Zwischenfall gegenüber The Independent verifiziert und dargelegt, dass sämtliche erforderliche Protokolle vom Flugpersonal eingehalten wurden. Der Vorfall wurde ordnungsgemäß den zuständigen Behörden zur Kenntnis gebracht. Air India erklärte weiter: „Zusätzlich zur Verwarnung des widerspenstigen Passagiers bot unsere Crew einem verärgerten Passagier an, ihm dabei zu helfen, eine Beschwerde bei den Behörden in Bangkok einzureichen, was damals jedoch abgelehnt wurde.“

Zur weiteren Aufarbeitung des Geschehens wird ein selbständiges Gremium eingesetzt, das den Vorfall detailliert untersucht und über angemessene Konsequenzen für den betreffenden Passagier entscheiden wird. Die Fluggesellschaft bekräftigt ihr fortlaufendes Engagement, etablierte Verfahrensweisen für solche Situationen konsequent anzuwenden.

Behördliche Reaktionen

Auch Rammohan Naidu, Minister für Zivilluftfahrt, nahm zu dem Vorkommnis Stellung. In seinem Gespräch mit dem Indian Express sicherte er zu, die Sachlage eingehend zu prüfen und mit Vertretern der Airline in Kontakt zu treten. Sollten Regelverstöße festgestellt werden, würden entsprechende Schritte eingeleitet werden.

So außergewöhnlich dieser Zwischenfall erscheint – es handelt sich keineswegs um einen Einzelfall im Luftverkehr. Erst im vergangenen November musste ein Ryanair-Flug vor der Landung auf Teneriffa die Behörden alarmieren, nachdem mehrere Fluggäste störten, darunter eine Person, die den Gang als Toilette missbrauchte.

Ähnliche Vorfälle

Ein weiterer Vorfall ereignete sich im August, als ein ehemaliger NFL-Spieler (National Football League, US-amerikanische Profi-Football-Liga) die Umkehr eines von Boston nach Irland fliegenden Flugzeugs verursachte, nachdem er mutmaßlich einen Mitreisenden mit Urin bespritzt hatte. Das Opfer, Dr. Connee Bush, schilderte damals gegenüber WCVB: „Ich konnte die großen Mengen an Urin nicht fassen. Meine Decke war durchnässt. Als ich aufstand, war eine Pfütze auf meinem Sitz. Urin war auf dem Monitor vor mir verspritzt.“

Die Beweggründe, weshalb Menschen in Flugzeugen oder anderen öffentlichen Orten willentlich urinieren und damit Aufsehen erregen, bleiben schleierhaft.

Derartige Entgleisungen verlangen nach angemessenen Sanktionen, um künftige Vorfälle dieser unappetitlichen Natur zu unterbinden.