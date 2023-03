Frau bereist fast 84 Länder gratis!

Urlaub ohne Reisen ist für viele unvorstellbar. Allerdings sind Reisen oft sehr teuer und daher für viele unerschwinglich. Eine Frau hat jedoch einen Weg gefunden, fast kostenlos 84 Länder zu besuchen, indem sie nur für Flugtickets bezahlt hat.

Lizi Sir und ihr Partner Alun Vestol haben in den letzten sechs Jahren 84 Länder besucht, ohne für Unterkünfte zu zahlen. Sir war es gewohnt, während ihrer Arbeit für IHG Hotels & Resorts Rabatte für Unterkünfte zu erhalten. Nach einem Jobwechsel suchte sie jedoch nach einer günstigeren Möglichkeit für Urlaube und stieß auf die HomeExchange-Website.

Diese bietet weltweite Reiselisten mit einer jährlichen Mitgliedschaft ab 165 Euro. Reisende können in Privathäusern wohnen, ohne für die Unterkunft zahlen zu müssen, indem sie ihr eigenes Zuhause mit dem Eigentümer des Hauses am Urlaubsort tauschen. Sir und ihr Partner haben bereits einige unglaubliche Orte besucht, darunter eine Villa auf Bali mit eigenem Pool und einer Haushälterin, die jeden Morgen das Frühstück servierte. Dieser Urlaub kostete das Paar lediglich 450 Euro für die Flüge.

Die HomeExchange-Website ist eine Alternative zur beliebten Airbnb-Plattform. Lizi hat auch in sechs Jahren 48 Gäste in ihrem Haus in West-London empfangen und es vermietet, wenn sie abwesend war. So konnte sie Punkte sammeln, um sie später für den Austausch zu verwenden. Lizi betont, dass jeder das Beste aus dem machen sollte, was er hat.