TikTok-Verbot in Österreich?

In vielen Ländern wurde TikTok bereits auf den Mobiltelefonen von Regierungsangestellten verboten. Auch in Österreich denkt man jetzt darüber nach, das Innenministerium prüft derzeit die „risikoreiche Situation“. Ergebnisse werden in den nächsten Tagen erwartet.

In den letzten Tagen haben die Europäische Kommission, der Europäische Rat, Kanada und die US-Bundesbehörden ein Verbot der Nutzung der Anwendung durch ihre Mitarbeiter angekündigt.

Die Europäische Kommission und andere Behörden haben Sicherheitsbedenken als Rechtfertigung genannt. Mitarbeiter der Kommission, die die chinesische Videoanwendung nutzten, mussten sie löschen, sagte EU-Kommissar für Industrie Thierry Breton. Die internationale Gemeinschaft befasst sich mit dem Thema Cybersicherheit, sagte er. Er wollte jedoch keine Informationen über mögliche Vorfälle im Zusammenhang mit TikTok geben.

Die Anwendung, die zur chinesischen Gruppe ByteDance gehört, ist seit langem ein Dorn im Auge der Sicherheitsbehörden. Kritiker sagen, dass die chinesische Regierung über diese Anwendung auf Benutzerdaten wie Browserverlauf und Standort zugreifen könnte. Sie befürchten, dass die Regierung in Peking die Kontrolle über die Daten ausländischer Benutzer übernehmen wird. Darüber hinaus können sie Softwareempfehlungsalgorithmen manipulieren, um Einfluss auszuüben.

➤ TikTok und die chinesische Regierung haben die Vorwürfe immer bestritten.

Zur Erinnerung: Die USA verboten die Anwendung im vergangenen Jahr auf Geräten der Bundesregierung, und einige US-Gesetzgeber versuchen, TikTok daran zu hindern, in den USA tätig zu sein.

Letzten Monat hat die niederländische Regierung angeblich Beamte angewiesen, die Anwendung aufgrund ähnlicher Bedenken zu vermeiden. TikTok hat auch versprochen, die Daten der US-Benutzer in den USA zu halten, um die Bedenken Washingtons zu mildern.