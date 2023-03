Sohn von Kemal Malovcic: Heimliche Gala-Hochzeit in Wien

Die Hochzeit fand in einem luxuriösen Restaurant in Wien statt. Kemals Kinder sind bisher nicht in den Medien in Erscheinung getreten. Weder vor noch nach der Feier wurden Details über diese Hochzeit bekannt.

Wie man erfuhr, fand alles unter strenger Geheimhaltung statt, sodass keiner wusste, wann und wo die Hochzeit stattfand. In den sozialen sind allerdings Video- und Fotoaufnahmen durchgesickert, in denen zu sehen war, dass viele von Kemals Kollegen als Gäste eingeladen waren.

Eine Hochzeit unter strengster Geheimhaltung

Am 17. Februar schwor der Sohn des Sängers Kenan in einem Wiener Restaurant seiner Auserwählten ewige Liebe. Die Braut glänzte in einem weißen Hochzeitskleid, während der Bräutigam einen schlanken, eleganten Anzug wählte. Der stolze Vater verbarg das Glück nicht. Sichtlich genoss er den Abend mit den Gästen, die an der Feier teilnahmen.

Zur Erinnerung, Kemal Malovcic erlangte die größte Popularität, indem er in der populären Band „Juzni Vjetar“ auftrat. Als Liebling der Frauen hatte er auch ein turbulentes Liebesleben, war mehrmals verheiratet und hat vier Kinder, drei Söhne und eine Tochter.