Krankenschwestern sollen künftig medizinische Untersuchungen durchführen  

In vielen Ländern wird aktuell über die Möglichkeit diskutiert, dass Krankenschwestern einige Aufgaben übernehmen, die derzeit nur von Ärzten durchgeführt werden.

Die Übertragung von Aufgaben von qualifizierten Personen auf Personen mit geringerer Spezialisierung ist keine Neuigkeit. Dies wird seit Jahren in den Gesundheitssystemen vieler Länder praktiziert, sowohl in Entwicklungsländern wie Uganda als auch in entwickelten Ländern wie Schweden, um das Problem des Mangels an qualifizierten Gesundheitsfachkräften zu lösen.

Der Mangel an hochqualifizierten Gesundheitsfachkräften ist ein globales Problem. Die Ursachen sind komplex und reichen von Fehlern bei der Ausbildung einer angemessenen Anzahl qualifizierter Gesundheitsfachkräfte über Schwierigkeiten bei der Gewinnung und Bindung von ihnen, Renten- und Migrationsproblemen bis hin zu komplexen politischen, sozialen und wirtschaftlichen Kontexten.

Schlechte Arbeitsbedingungen, schwache Leistungen und Unzufriedenheit mit der Arbeit veranlassen Gesundheitsfachkräfte, in anderen Ländern oder im privaten Sektor innerhalb derselben Länder nach besseren Möglichkeiten zu suchen.

➤ Einige verlassen sogar den Gesundheitssektor ganz.

Die Übertragung von Aufgaben im Gesundheitswesen bezieht sich auf die Delegation bestimmter Gesundheitsaufgaben von hochspezialisierten Gesundheitsfachkräften auf weniger spezialisierte, beispielsweise von Ärzten auf Krankenschwestern oder von Krankenschwestern auf Gesundheitsarbeiter in der Gemeinde. Der Einsatz der Aufgabenübertragung kann den Zugang zur Gesundheitsversorgung erhöhen, insbesondere in unterversorgten Gebieten, und kann auch dazu beitragen, die Gesundheitskosten zu senken.

Viele EU-Länder haben die Aufgabenübertragung in ihren Gesundheitssystemen in unterschiedlichem Maße eingeführt.