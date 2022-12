Neugeborenes geht spazieren: Ärzte stehen unter Schock (VIDEO)

In einer Entbindungsklinik in Brasilien hat ein Baby nach der Geburt alle sprachlos gemacht. Das Neugeborene verblüffte nämlich das medizinische Personal im Kreißsaal und zeigte sofort seinen starken Willen und Wunsch zu gehen.

Unmittelbar nach der Geburt versuchte die Krankenschwester das Baby zu baden, aber das Baby entschied sich dagegen und “ging” sofort weg.

Als die Hebamme sie in ihren Armen hielt, streckte das kämpfende Mädchen ihre Beine aus und trat vor, versuchte sich zu winden.

Ihre ersten Schritte machte sie in einem Krankenhaus demnach in Santa Cruz im südbrasilianischen Bundesstaat Rio Grande do Sul.

Das Video dieser ungewöhnlichen Situation aus der Entbindungsklinik ist vor fünf Jahren entstanden, heute ist es in den sozialen Netzwerken und schafft es, fast jeden Nutzer:in zum Schmunzeln und Lachen zu bringen.

“Herr, das Mädchen geht. Ich habe versucht, sie zu baden, aber sie ist mir immer wieder davongelaufen”, sagte die überraschte Hebamme.