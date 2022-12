Das passiert mit Ihrer Leber wenn Sie nach den Feiertagen entgiften

Mit der Weihnachtsfeiersaison und einem deprimierenden Januar im Anmarsch, ist es sinnvoll, über die Auswirkungen von Alkohol auf Ihren Körper, Ihre geistige Gesundheit, Ihre Arbeit und Ihre Beziehungen nachzudenken.

„Fast zwei Drittel der Leber können fast zerstört werden, doch das Organ kann sich selbst regenerieren“, erklärt Dr. J. Wes Ulm, ein amerikanischer Arzt, medizinischer Forscher und Experte für Bioinformatik. “Dies sind gute Nachrichten für Alkoholiker:innen und jene mit chronischer Lebererkrankung”, fügte er hinzu.

Wenn Sie zu einem gesunden Lebensstil und alkoholfreien Getränken tendieren, oder Ihren Alkoholkonsum einschränken möchten oder einfach nur neugierig auf die Auswirkungen des Alkohols sind, dann ist es wichtig zu wissen, was mit Ihrer Leber passiert, wenn Sie trinken – und wenn Sie nicht mehr trinken.

1. Die Leber wird sich regenerieren

Alkohol kann je nach konsumierter Menge Leberschäden in unterschiedlichem Ausmaß verursachen, ebenso wie die Auswirkungen anderer Erkrankungen, die auf die einen Leber negativen Einfluss haben. “Die Arten von Schäden, die Alkohol verursachen kann, reichen von Fettleber oder Steatose über Leberentzündungen, Hepatitis bis hin zu Narbenbildung oder Zirrhose”, erklärt Dr. Lamia Haque, Suchtspezialistin am Yale New Haven Hospital.

2. Entzündungen werden reduziert

Chronische Entzündungen sind ein Problem, das zu einer Vielzahl von Erkrankungen führen kann, darunter Arthritis, Asthma, Diabetes, Krebs, Alzheimer und Herzerkrankungen. Symptome einer chronischen Entzündung können schwieriger zu erkennen sein, als Symptome einer akuten Entzündung.

3. Der Fettgehalt nimmt ab

Laut Harvard Health steigt die Fettlebererkrankung bei Nichtalkoholiker:innen an und betrifft etwa 20 bis 40 % der US-Bevölkerung. „Die Fettleber ist eines der ersten Anzeichen einer Leberschädigung und kann akut nach einem einmaligen Anfall auftreten“, sagt Dr. Ulm. “Wenn Sie aufhören zu trinken, beginnt der Fett-“Schwamm” im gesamten Gewebe abzunehmen”, fügte er hinzu.

(FOTO: iStock/ AndreyPopov)

4. Der Blutzucker wird reguliert

Wenn Sie aufhören Alkohol zu trinken, stellt die Leber ihre Fähigkeit wieder her, den Blutzucker zu regulieren und hilft so bei der Bekämpfung von Insulinresistenz und Typ-2-Diabetes klassische Manifestation des Typ-2-Diabetes“, erklärt er. Dr. Ulm. „Das Stoppen des Alkoholkonsums bietet der Leber wiederum die Atempause, die sie benötigt, um diese entscheidende Funktion wiederherzustellen, was ihr wiederum hilft, ihre Rolle als Blutzuckerregulator wieder aufzubauen und das Diabetesrisiko zu verringern“, fügte er hinzu.

5. Ihre Durchblutung verbessert sich

Eine mit Alkohol belastete Leber wirkt sich auf das gesamte Kreislaufsystem aus. “Wenn die Leber mit Narbengewebe verstopft wird, führt dies dazu, dass sich der Rest des Gefäßsystems staut, was zu Herzversagen führen kann”, sagt Scioli. Wenn Ihre Leber durch Alkohol geschädigt wird, gibt es eine potenzielle Kaskade von Wirkungen im ganzen Körper.

6. Ihre Haut wird schöner

Die Haut ist das größte Entgiftungsorgan des Körpers. Wenn Ihre Leber aufgrund des Alkoholkonsums nicht richtig funktioniert, sieht man dies an Ihrer Haut.

(FOTO: iStock/ Aja Koska)

7. Sie werden besser schlafen

Nach einer durchzechten Nacht ohnmächtig zu werden, ist nicht dasselbe wie gut ausgeruht zu sein, wie jeder weiß, der schon einmal am Morgen nach einer durchzechten Nacht erschöpft aufgewacht ist. „Alkohol kann Ihnen helfen, anfangs einzuschlafen, aber letztendlich stört es Ihren Schlafzyklus“, sagt Dr. Castilla. „Der Verzicht auf Alkohol kann Ihnen helfen, besser zu schlafen und morgens erfrischt auszusehen“, sagt Dr. Castilla.

8. Ihre geistige Gesundheit verbessert sich

Alkohol ist ein Beruhigungsmittel. “Ungefähr 40 % der starken Trinker entwickeln Depressionen oder einen Zustand mit ähnlichen Symptomen”, sagt Dr. Atkinson. „Laut einer in den Archives of General Psychiatry veröffentlichten Studie scheint ‚Alkoholkonsum genetische Marker auszulösen, die das Depressionsrisiko erhöhen‘.“