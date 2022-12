Hellseher der Corona voraussagte gibt Prognose für 2023

Nicolas Aujula, ein selbsternannter Hellseher aus London, behauptet, er habe bereits 2018 vorausgesagt, dass die Pandemie die Welt in Atem halten würde.

Er sagte, er habe auch die verlorene Wahl des ehemaligen Präsidenten Donald Trump sowie den Brand in der Kathedrale Notre-Dame in Paris vorhergesagt. Jetzt hat er das Jahr 2023 im Visier und enthüllt die Visionen, die er für das neue Jahr hat, von harten Zeiten in Großbritannien bis hin zu Herzschmerz für Madonna.

Er deutete an, dass es in Großbritannien zu einem Putsch kommen könnte.

„Ich denke, das Einkommen und die Popularität der königlichen Familie werden sinken“, sagte er der „Sun“.

König Charles III bestieg den Thron im September nach dem Tod seiner Mutter, Königin Elizabeth II. Mit dem neuen Jahr steht die königliche Familie vor der Veröffentlichung von Prinz Harrys Memoiren “Spare”, die am 10. Januar erscheinen soll.

Aujula sieht, dass König Charles gesundheitliche Probleme im Zusammenhang mit „seinem Herz oder Kreislauf“ hat. Der König wurde letzten Monat 74 Jahre alt.

Und die Wirtschaft wird sich so schnell nicht bessern. “Ich denke, der wirtschaftliche Niedergang wird sehr langfristig sein und sechs oder sieben Jahre dauern”, behauptet der Hellseher.

„Ich denke, das Schlimmste wird am Ende des Jahrzehnts kommen. Wir werden in eine Rezession gehen, und die Dinge werden besser werden, dann werden wir eine andere haben. Ich denke, dass es auf globaler Ebene eine doppelte Rezession geben wird. Als Folge werden wir viele Stellenabbauphasen und Firmenschließungen sehen“, prognostiziert er.

In Popkultur-Vorhersagen sagt Aujula, dass Madonna ein hartes Jahr vor sich hat. Er hat auch eine Vision, dass sie vielleicht “eine kleine Veränderung und einen Übergang in ihrem Leben durchmachen wird und dass sie ihre Beziehung in Frage stellen könnte”.