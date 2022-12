Bestialisch: Vater vergewaltigt sterbende Tochter seiner Partnerin

Für den grausamen Vierfach-Mord muss nun der 32-jährige Mann lebenslang ins Gefängnis.

England: Vergangenen September tötete er seine Freundin und ihre beiden Kinder die elf und zwölf Jahre alt waren. Er nahm sogar das Leben einer Freundin der Stieftochter, weil sie zu dem Zeitpunkt bei ihr übernachtete.

„Sie griffen Lacey im Erdgeschoss an und trugen sie nach oben, wo Sie sie auf dem Bett vergewaltigten, in dem ihre Mutter getötet worden war, während ihr das Leben entglitt.“, sagte der Richter in Gerichtsaal.

Der Mann hatte jedes der Opfer in einem anderen Zimmer mit einem Klauenhammer erschlagen. Er schlug auf deren Oberkörper und Köpfe. Seine Freundin war sogar schwanger.

„Das Ausmaß der barbarischen und entsetzlichen Taten von Damien Bendall ist kaum in Worte zu fassen.“, sagt der fassungslose Staatsanwalt. Der 32-Jährige war bereits in der Vergangenheit sehr komisch gewesen. Er hatte geprahlt, wie er einen Hund mit einem Ziegelstein getötet hat. Bei der bestialischen Tat war er unter Drogen und konnte alles erst realisieren, als er die Leichen gesehen hat.

Der leibliche Vater der zwei Kinder kann es nicht glauben, dass er sie nie wieder küssen und ihnen sagen kann, dass er sie liebe.

Der 32-Jährige hat eine lebenslange Haftstrafe bekommen.