Teenager stirbt bei der „Blackout-Challenge“ auf TikTok

Ein 13-jähriger Jugendlicher, der an einer „Blackout-Challenge“ (Erstickung bis zur Ohnmacht) auf TikTok teilgenommen hat, ist an den Folgen dieser Praxis gestorben. Sein 17-jähriger Freund, der ebenfalls teilgenommen hat, befindet sich in kritischem Zustand und wird im Krankenhaus behandelt.

Die beiden nicht namentlich genannten Jugendlichen erlitten während der grausamen „Ohnmachts-Challenge“ in den sozialen Netzwerken einen Herzstillstand.

Bei der „Blackout-Herausforderung“ (zu Deutsch: „Erstickungsherausforderung“ oder „Ohnmachtsherausforderung“), geht es darum, sich selbst so lange die Luft abzuschneiden, biss man das Bewusstsein verliert. Die Jugendlichen übertrugen den Vorfall live in den sozialen Netzwerken.

Sie waren am Nachmittag des 15. Januar allein in dem Haus in General Rosa in der argentinischen Provinz Río Negro, als sie die Tat begangen haben sollen. Es ist unklar, wer die regungslosen Jugendlichen gefunden hat.

Der älteste Teenager wurde mit dem Krankenwagen in das Krankenhaus Francisco Lopez Lima gebracht und befand sich zu dem Zeitpunkt in Lebensgefahr. Er war bisher nicht in der Lage, mit der Polizei zu sprechen.

Der jüngste Teenager wurde in dem Haus tot aufgefunden, seine Leiche wurde zur Autopsie in ein örtliches Leichenschauhaus gebracht. Als Todesursache wurde mechanisches Ersticken durch Erhängen festgestellt.

Die örtliche Polizei erklärte, dass die Verletzungen der beiden Teenager offenbar mit ihrer Teilnahme an der online Blackout-Challenge im Zusammenhang stehen.

Aktuellen Berichten zufolge befindet sich der überlebende Teenager derzeit in einem ernsten, aber stabilen Zustand.

Zuvor war Anfang dieses Monats ein 12-jähriges Mädchen in Argentinien gestorben, nachdem es angeblich an der gleichen Herausforderung in ihrem Zimmer teilgenommen hatte.

Milagros Soto wurde tot aufgefunden, nachdem sie den gesamten Vorfall gefilmt hatte. Die Tante des Mädchens, Laura Luque, sagte, dass ihre Nichte den Link zur Challenge über WhatsApp erhalten hatte.

Das junge Mädchen ist am 13. Januar in ihrem Haus in Capitán Bermudez, Provinz Santa Fe, Argentinien, erstickt. Die polizeilichen Ermittlungen zu den beiden Todesfällen sind noch nicht abgeschlossen.