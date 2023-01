Weniger arbeiten, aber Leben genießen und länger leben; Österreich zeigt wie

Die Balance zwischen beruflichen Verpflichtungen und Privatleben wird zunehmend als wichtiger Faktor für das Leben hervorgehoben. Daran sollten Sie auch denken, wenn Sie davon träumen, in ein lebenswertes Land zu ziehen, denn manchmal sind die Dinge nicht so, wie sie uns aus der Ferne erscheinen. Das ideale Gleichgewicht zu finden ist nicht einfach, besonders wenn wir die Lebensweise und -kosten in Großstädten berücksichtigen.

Wenn Sie sich fragen, welche Nationen es am besten schaffen, Arbeit und Freizeit in Einklang zu bringen, sehen Sie sich die folgenden Ergebnisse einer neuen Studie an.

Zu den Parametern, die beim Ranking der Länder berücksichtigt werden, gehören die durchschnittliche Anzahl der Arbeitsstunden pro Woche, die Dauer des Jahresurlaubs, der Prozentsatz der Einwohner, die ungestört schlafen, die Lebenserwartung und das Glücksgefühl der Befragten.

Nach all diesen Kriterien liegt Luxemburg unter anderem dank des Systems an der Spitze, in dem Arbeitgeber ihre älteren Arbeitnehmer mit mehr Jahresurlaub belohnen. Arbeitnehmer über 55 Jahre haben nämlich durchschnittlich 36 Tage bezahlten Jahresurlaub. Österreich und Dänemark, die an zweiter und dritter Stelle stehen, gewähren Arbeitnehmern mindestens 25 Tage bezahlten Urlaub pro Jahr.

FOTO: (iStock/tibu/Luxembourg)

Sehen Sie sich die gesamte Top-10-Liste der Länder an, deren Einwohner das Leben anscheinend am meisten genießen:

– Luxemburg

– Österreich

– Dänemark

– Norwegen

– Finnland

– Schweden

– Frankreich

– Weißrussland

– Niederlande

– Schweiz

Das Vereinigte Königreich belegt den 17. Platz dank einer angemessenen durchschnittlichen Wochenarbeitszeit von 36 Stunden pro Woche, einer relativ hohen Lebenserwartung von 81,2 Jahren, und mehr als die Hälfte der Befragten gab an, durchschnittlich 7,5 Stunden Schlaf pro Nacht zu bekommen, was ein gutes Ergebnis ist.

Interessant ist, dass die Vereinigten Staaten von Amerika unter anderem auf Platz 87 liegen, weil den Arbeitern überhaupt keine bezahlten Urlaubstage garantiert werden und ein Teil der Bevölkerung mit der Schlafqualität in der Nacht unzufrieden ist.

Hingegen sind China, Mexiko und Malaysia extrem schlecht platziert, denn in allen drei Ländern beträgt die durchschnittliche Wochenarbeitszeit 46 Stunden. Da die Arbeitszeiten deutlich länger sind, würden Sie erwarten, dass die Mitarbeiter mehr Freizeit bekommen. Dem ist aber gar nicht so, denn in China bekommt man nur 5 Tage Jahresurlaub, in Mexiko 6 und in Malaysia 8, berichtet das Balkan-Portal Zena Blic.