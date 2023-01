Barbie-Puppe zu Ehren der Pilotin, die nie aufgegeben hat

Mattel hat den „Start“ einer neuen „Barbie“ mit der Figur von Bessie Coleman angekündigt, der ersten Pilotin, deren Eltern schwarzhäutig und indischer Herkunft waren. Ihr Erfolg inspirierte andere Piloten, die „anders“ sind, und sich ihren Platz in diesem Beruf verdienen mussten.

Die Bessie Coleman Barbie-Puppe wird als Teil der Serie „Inspiring Women“ zu Ehren ihres Geburtstags am 26. Januar und des bevorstehenden Beginns einer Veranstaltungsreihe namens „Black History Month“ auf den Markt gebracht.

„Das Vermächtnis von Bessie zu bewahren, ist ein Ausdruck der Liebe für meine Familie. Wir sind stolz darauf, ihre Entschlossenheit und ihre Leistungen in der Luftfahrt anzuerkennen, damit wir den Pioniergeist meiner Tante weiterhin mit denen teilen, die ihrer Arbeit jeden Alters folgen“, sagte Gigi Coleman, Cousine von Bessie Colemann.

„Mattel“ wird diese Barbie in Zusammenarbeit mit der gemeinnützigen Organisation „Aviation All-Stars“ herstellen, die von Gigi Coleman gegründet wurde. Es werden Stipendien an Studenten vergeben und ihnen die Möglichkeiten einer Karriere in der Luftfahrt näher gebracht sowie die gemeinnützige Organisation „Girls Write Now“.

Coleman wurde 1892 in einer Bauernfamilie in Texas geboren und interessierte sich zum ersten Mal für das Fliegen, als sie in Chicago lebte. Aufgrund ihrer Hautfarbe und ihres Geschlechts wollten Flugschulen in den USA sie damals nicht aufnehmen, aber das hielt sie nicht davon ab. Sie lernte Französisch und zog nach Paris, um die Flugschule zu besuchen.

1921 erhielt sie als erste afroamerikanische Frau einen Pilotenschein und begann in den Vereinigten Staaten Luftstunts durchzuführen. Doch ihre Karriere wurde abgebrochen. Während einer Trainingsübung zur Feier des 1. Mai in Jacksonville, Florida, kippte ihr Flugzeug – gesteuert von ihrem Mechaniker – um. Coleman war nicht angeschnallt und starb im Alter von 34 Jahren.

„Wir hoffen, dass durch diese Puppe mehr Menschen Bessies Geschichte entdecken und sich von ihrer Arbeit und ihrem Erfolgswillen inspirieren lassen“, sagte Gigi Coleman.