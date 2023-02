Onlineshopping einfach und sicher

Onlineshopping wird immer beliebter, denn es bietet Komfort und eine große Auswahl an Produkten. Es birgt jedoch auch gewisse Risiken in Bezug auf Sicherheit und Schutz.

Weltweit steigen die Fälle von Cybercrime, auch Österreich ist davon betroffen. Um einen sicheren Online-Einkauf zu gewährleisten, sollten Verbraucher einige wichtige Schritte unternehmen. Wir zeigen Ihnen in diesem Artikel, was Sie beachten müssen, um nicht in die Falle zu tappen und wie Sie sich vor Internetkriminalität schützen können.

Starke Passwörter verwenden

Onlineshopping ist eine der bequemsten Möglichkeiten, Waren einzukaufen, aber es kann auch eine gefährliche Erfahrung sein, wenn Sie keine Maßnahmen zum Schutz Ihrer Daten ergreifen. Dazu ist es wichtig, dass Sie für alle Ihre Konten sichere Passwörter verwenden. Nutzen Sie niemals dasselbe Passwort für mehrere Websites und vermeiden Sie Kombinationen, die leicht erraten werden können.

Achten Sie bei der Erstellung eines Passworts darauf, dass Sie eine Mischung aus Groß- und Kleinbuchstaben, Zahlen und Sonderzeichen verwenden. Dadurch werden Ihre Konten wesentlich sicherer und sind für Hacker schwerer zu knacken. Ziehen Sie außerdem die Verwendung eines Passwortmanagers in Betracht, damit Sie sich nicht übermäßig viele Passwörter merken müssen und diese trotzdem sicher sind. Alles in allem ist es für ein sicheres Onlineshopping unerlässlich, Vorsichtsmaßnahmen bei den Passwörtern zu treffen.

Auf das E-Commerce-Gütezeichen achten

Das österreichische E-Commerce-Gütesiegel ist bei den Verbrauchern ein vertrauenswürdiges Symbol für Zuverlässigkeit und Qualität. Seit seiner Einführung im Jahr 2000 wird es von der Handelskammer, der Arbeiterkammer und dem Wirtschaftsministerium unterstützt. Es bietet den Unternehmen ein unabhängig geprüftes und bewertetes Zeichen, dem die Kunden vertrauen können und das ihnen einen klaren Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Anbietern auf dem Markt verschafft. Um diese prestigeträchtige Zertifizierung zu erhalten, müssen Anbieter strenge Kriterien erfüllen, die von der österreichischen E-Commerce-Gütesiegel-Kommission oder von Experten für rechtliche Fragen im Zusammenhang mit E-Commerce-Geschäftspraktiken festgelegt wurden.

Die Unternehmen müssen obendrein Datensicherheitsmaßnahmen, Qualitätssicherungsprozesse einschließlich Kundenfeedbacksystemen, eine transparente Preispolitik und andere Zusicherungen garantieren, die den Kunden ein geschütztes Einkaufserlebnis bieten sollen. Darüber hinaus ist das E-Commerce-Gütezeichen europaweit vernetzt, was den Unternehmen den Zugang zu einem viel größeren Markt ermöglicht und ihnen noch mehr Wachstumschancen bietet. Indem sie sich aktiv mit diesem Gütezeichen auszeichnen, können Unternehmen außerdem zeigen, dass sie sich verpflichten, nur seriöse und vertrauenswürdige Dienstleistungen zu erbringen – etwas, das die Verbraucher in der heutigen digitalen Wirtschaft zunehmend fordern.

Zahlungsmethode beachten

Wenn es darum geht, die richtige Zahlungsmethode für Online-Einkäufe zu finden, sollte die Sicherheit immer an erster Stelle stehen. Eine der sichersten Methoden ist die Banküberweisung, mit der Sie Geld direkt von Ihrer Bank transferieren können. Auch Lastschriften sind eine zuverlässige Methode, um für Waren und Dienstleistungen zu bezahlen, da sie die Bankdaten des Kunden verwenden, um sein Konto direkt zu belasten. Kreditkarten sind bequem und werden weithin akzeptiert, bergen aber auch einige Risiken – vergewissern Sie sich immer, dass Sie auf vertrauenswürdigen Websites einkaufen, bevor Sie Ihre Kartendaten eingeben.

Das Bezahlen mit dem Handy wird immer beliebter und wird oft angeraten, da die Anbieter dafür sorgen, dass die Transaktion sicher und geschützt ist. Die Nachnahme ist eine weitere sichere Option, da die Kunden die Artikel vor der Bezahlung überprüfen können. Oder Sie nutzen die Bezahlung mit PayPal, dann sind Sie durch den Käuferschutz des Dienstleisters abgesichert. Insgesamt ist es wichtig, dass Sie beim Online-Einkauf eine Zahlungsmethode wählen, die Ihren Bedürfnissen entspricht und bei der Ihre persönlichen Daten sicher sind.

Paysafecard kaufen

Paysafecard ist dank des Prepaid-Systems eine großartige Möglichkeit, sicher und anonym online einzukaufen. Sie wird in vielen Geschäften weltweit akzeptiert, sodass Sie sie für fast alles verwenden können. Mit Paysafecard müssen Sie keine persönlichen Informationen oder sensiblen Daten angeben; alles, was Sie brauchen, ist der 16-stellige Pin-Code auf der Karte.

Außerdem besteht bei dieser Zahlungsmethode kein Risiko, dass Ihr Konto überzogen wird, da es sich um ein Prepaid-System handelt. Und jetzt haben Sie mit Klarna den zusätzlichen Vorteil, dass Sie Ihren Einkauf bei Bedarf zu einem späteren Zeitpunkt bezahlen können. Das ist ideal, wenn Sie heute einen Online-Einkauf tätigen möchten, aber nicht sofort Ihr Geld ausgeben wollen – die perfekte Lösung, wenn Sie knapp bei Kasse sind! Paysafekarten können Sie z. B. auf dieser Website kaufen!



Onlineshopping kann eine großartige Möglichkeit sein, günstige Angebote für Artikel und Dienstleistungen zu finden, aber es ist wichtig, die richtigen Vorsichtsmaßnahmen zu treffen, um ein sicheres Einkaufserlebnis zu gewährleisten. Indem Sie nach vertrauenswürdigen Händlern Ausschau halten, unbekannte Websites meiden, Zahlungsdetails doppelt überprüfen und sichere Passwörter festlegen, können Sie das Betrugsrisiko verringern. Alles in allem kann Onlineshopping eine sehr lohnende Erfahrung sein, wenn man es mit Vorsicht betreibt.