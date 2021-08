Frau cruist mit Kalaschnikow durch die Stadt, zielt auf Passanten

Ein schockierendes Foto ist auf Twitter aufgetaucht, welches eine Frau zeigt, die in San Francisco eine AK-47 aus einem rasenden Auto schwingt.

Die Frau auf dem Foto, die sich im Beifahrersitz befand und dreist das Maschinengewehr mit den langem Magazin raushängen ließ, war Teil einer sögenannten illegalen Sideshow. Diese sind informelle Demonstrationen von Autostunts, die heute oft auf unbebauten Grundstücken und öffentlichen Kreuzungen abgehalten werden, am häufigsten in der East Bay-Region der San Francisco Bay Area in den USA.

Das Auto, aus dem die Frau auf die Waffe zielte, wurde laut Berichten inzwischen aufgespürt und am Mittwoch von der Polizei beschlagnahmt. Es ist unklar, ob die unbekannte Frau mit der Waffe oder der Fahrer ebenfalls geschnappt wurden. Das Bild der bewaffneten Frau löste in den sozialen Medien viel Wut aus.

Wütende Kommentare

„Bagdad an der Bucht“, schrieb John Andrews auf Facebook. “Traurige Tatsache ist, dass das meiste, was passieren wird, der Verlust des Autos ist.” Gary Arden schrieb sarkastisch: „Nun, zumindest haben sie das Fahrzeug beschlagnahmt, offensichtlich ist das Auto schuld, nicht der Passagier, der sich mit dem illegalen Gewehr herauslehnt!!!“ Dass die USA ein Problem mit Waffengewalt hat, ist bekannt. In der ersten Hälfte des Jahres kam es bereits zu 119 Kriminalfällen.