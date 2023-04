Frau erlebt Schock: Gebärmutter rutscht aus ihrem Körper hinaus

Explizit ist es unwahrscheinlich, jedoch besteht die Möglichkeit, dass Ihre Gebärmutter sich aus Ihrem Körper heraus bewegt, eben wie der Dickdarm. Im ersten Moment wirkt das Auftreten eines solchen Ereignisses unwahrscheinlich, ja sogar ekelerregend, aber es kann tatsächlich real werden.



Die 18-jährige Lauren wurde Augenzeugin eines solch schrecklichen Ereignisses, als sie eines Tages aufgrund starker Gase aus ihrem Körper erwachte. Obschon es nicht das erste Mal war, dass ihre eigene Physiologie sie aus dem Schlaf holte, ereignete sich diesmal Erschütterndes. Sie spürte etwas auf ihre Unterwäsche fallen, und ihr erster Gedanke war, dass es sich um Kot handelte. Dementsprechend begab sie sich auf den Weg zur Toilette um die Sachlage zu überprüfen.

Jedoch fragte sie sich in einem TikTok-Video mit einem Augenzwinkern, ob möglicherweise ein Penis bei ihr wuchs.

Was tatsächlich passiert war, war, dass ihre Gebärmutter ausgetreten war. Im Video, welches 2,7 Millionen Mal angeschaut wurde, erklärte das Mädchen, dass sie ein ärztliches Problem hat, welches keineswegs gewöhnlich für ihr Alter war.

„Ich war 17 und ein so lauter Furz weckte mich aus meinem Schlaf. Plötzlich fühlte mein Körper sich so an, als ob ich ein Ei gelegt habe, als ob ich auf einem Tennisball in meinem Bett schlief “, beschrieb Loren das Ereignis. Weiter fügte sie hinzu: „Ich konnte es nicht glauben, was ich sehe, also ging ich auf die Toilette und schaute nach: Hab‘ ich wirklich einen Penis bekommen? Was ich tatsächlich hatte, war ein Prolaps meiner Gebärmutter. Normalerweise passiert das nicht, bevor Sie in Ihrem Mittleren 70er sind, wenn Ihr Beckenboden abschwächt.“

Sie beschrieb danach, weshalb es zu diesem Ereignis kam.



„Wusstet ihr, dass, wenn ihr zu viel drückt um Stuhlgang zu haben, ihr den Beckenboden schwächt, und es deshalb möglich ist, dass euch die Gebärmutter oder der Mastdarm rausfällt, und man es einfach zurückstecken muss“ erklärte Lauren, als ob es alltäglich wäre.

Sie wollte noch am selben Abend ins Krankenhaus gehen um ihre Gebärmutter wieder an den richtigen Platz zu setzen. Ihre Mutter riet ihr jedoch, es bis zum nächsten Morgen aufzuschieben. Also übernachtete Loren und machte am nächsten Morgen ein Foto von ihrem „Problem“. Zu ihrer angenehmen Überraschung war ihre Gebärmutter morgens „zurückgekehrt“. Ohne das Foto hätte sie gedacht, sie hätte alles nur geträumt.



Medizinisch betrachtet besteht die Möglichkeit, dass ein leichter bis mittelschwerer Prolaps von alleine wieder in die richtige Position zurückgehen kann, obgleich dies nicht so schnell wie über Nacht geschieht. In schwereren Fällen kann jedoch ein chirurgischer Eingriff benötigt werden um das Problem zu lösen. Loren hatte evident viel Glück.