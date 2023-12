Freispruch: Mann saß 48 Jahre unschuldig im Gefängnis 

Glin Simons, ein 70-jähriger Mann, der fast ein halbes Jahrhundert im Gefängnis verbracht hat, wurde kürzlich von einem Richter in Oklahoma freigesprochen. Simons wurde ursprünglich wegen eines Mordes im Jahr 1974 verurteilt, doch neue Erkenntnisse haben seine Unschuld bewiesen.

Im Juli wurde Simons freigelassen, als das Bezirksgericht eine neue Verhandlung anordnete. Die Aufhebung des Urteils erfolgte, nachdem festgestellt wurde, dass die Staatsanwaltschaft nicht alle Beweise an die Verteidigung weitergegeben hatte. Darunter war auch die Tatsache, dass ein Zeuge andere Verdächtige identifiziert hatte.

Trotz der neuen Verhandlung entschied der Bezirksstaatsanwalt am Montag, dass es nicht genügend Beweise für eine erneute Verurteilung gibt. Daraufhin erklärte die Bezirksrichterin von Oklahoma, Amy Palumbo, Simons für unschuldig. In ihrem Urteil betonte sie: „Dieses Gericht stellt mit klaren und überzeugenden Beweisen fest, dass die Tat, für die Simons verurteilt und eingesperrt wurde, nicht von Herrn Simons begangen wurde.“

Simons, der 48 Jahre, einen Monat und 18 Tage im Gefängnis verbracht hat, äußerte sich nach der Entscheidung gegenüber Reportern: „Das ist eine Lektion in Widerstandsfähigkeit und Beharrlichkeit. Lassen Sie niemanden Ihnen sagen, dass es nicht passieren kann, denn es kann wirklich passieren.“ Er wurde wegen des Mordes an Carol Kay Rogers während eines Überfalls auf einen Spirituosenladen in einem Vorort von Oklahoma City verurteilt. Dies macht ihn zum Gefangenen mit der längsten Haftzeit, der freigelassen wurde, laut dem Nationalen Register der Freilassungen.

Ursprünglich wurde Simons, damals 22 Jahre alt, zusammen mit seinem Mitangeklagten Don Roberts zum Tode verurteilt. Aufgrund von Entscheidungen des Obersten Gerichtshofs der USA über die Todesstrafe wurden die Strafen jedoch später auf lebenslange Haft reduziert.