Für diese Auftritte casht Tea Tairovic 150.000 Euro ab!

Die aufstrebende Sängerin Tea Tairovic erobert Amerika! Mit einer ausverkauften zehntägigen Tournee und einer Gage von 150.000 Euro für zehn Auftritte ist sie auf dem Weg, eine der bestbezahlten Sängerinnen in der Musikbranche zu werden. Ihr neues Album „Balerina“ erfreut sich großer Beliebtheit, und ihre Fangemeinde wächst stetig.

Tea Tairovic, eine aufstrebende Sängerin, die ihren Weg in die Musikbranche gefunden hat, befindet sich derzeit auf einer zweiwöchigen Tournee in Amerika. Die Tournee war bereits Monate im Voraus ausverkauft, und für jeden ihrer Club-Auftritte mussten die Veranstalter 15.000 Euro ausgeben. „Bisher ist sie vor unserem Publikum in Atlanta, Chicago, Florida und Miami aufgetreten. Für jeden dieser Auftritte gab es eine hohe Nachfrage, und die Veranstalter haben sogar gefragt, ob es eine Chance gibt, die Tournee zu verlängern, da das Interesse an Tea enorm ist“, berichtet eine Quelle.

„Tea selbst war schockiert, als sie sah, wie voll die Diskotheken, in denen sie auftritt, sind, und wie sehr unsere Leute sie dort lieben. Als sie letzte Nacht in Florida Lieder aus ihrem neuen Album sang, begann sie zu weinen, weil alle zusammen mit ihr „Ljubavnica“, „Budalo“ und „Balerina“ sangen. Sie konnte sich in ihren wildesten Träumen nicht vorstellen, dass sie so viele Fans im „gelobten Land“ hat“, fügt die Quelle hinzu.

hohe Anfrage

Trotz des enormen Erfolgs und der hohen Nachfrage musste Tairovic die Verlängerung der Tournee ablehnen. „Es war nicht möglich, sie zu verlängern, weil Tea bis nächstes Jahr um diese Zeit „ausverkauft“ ist! Sie hat schon lange ihren Auftritt für das neue Jahr vereinbart, und praktisch alle ihre Wochenenden sind mehrere Monate im Voraus gebucht“, erklärt die Quelle.

Nach einem Konzert in Belgrad, bei dem sie vor etwa 10.000 Menschen auftrat, hat sich ihre Gage mehr als verdoppelt. „Vor Tas kostete ein Auftritt von Tea etwa 7.000 Euro, jetzt sind es 15.000 Euro! Außerdem verlangt ihr Management für alle weiteren Auftrittsorte von den Veranstaltern ein Business-Class-Flugticket, was die Gesamtkosten erheblich erhöht. Trotzdem ist die Nachfrage nach ihr enorm, denn die Party ist garantiert“, so die Quelle.