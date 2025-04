Gamer empört: Playstation 5 wird plötzlich teurer

Die PlayStation 5 Preiserhöhung kommt überraschend fünf Jahre nach Marktstart. Sony hebt ab 14. April die Kosten für die Digital Edition an und rechtfertigt den Schritt mit schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen.

Im Normalfall sinken mit der Zeit die Konsolen-Preise, aber bei Sony läuft es derzeit anders: Der japanische Technologiekonzern hebt fünf Jahre nach dem Marktstart die Preise für seine PlayStation 5 an. Diese ungewöhnliche Maßnahme rechtfertigt das Unternehmen mit den aktuellen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen.

Während Spielkonsolen typischerweise nach ihrer Markteinführung zu einem hohen Preis verkauft werden und anschließend durch Handelaktionen und reguläre Preissenkungen günstiger werden, beschreitet Sony nun den entgegengesetzten Weg. Die im November 2020 veröffentlichte PlayStation 5 war zunächst kaum verfügbar. Inzwischen haben die weltweiten Auswirkungen der Corona-Pandemie und des Ukraine-Konflikts die Inflationsraten in die Höhe getrieben, was nun auch Konsequenzen für die Preisgestaltung der beliebten Spielkonsole hat.

Preisanpassungen ab April

„Vor dem Hintergrund eines schwierigen wirtschaftlichen Umfelds mit hoher Inflation und schwankenden Wechselkursen hat SIE (Sony Interactive Entertainment, Anm.) die schwierige Entscheidung getroffen, die unverbindliche Preisempfehlung für die PlayStation 5-Konsole in ausgewählten Märkten in Europa, dem Nahen Osten und Afrika (EMEA), Australien und Neuseeland anzuheben“, heißt es dazu in einer Aussendung. Schlagend werden die Erhöhung bereits am Montag, dem 14. April. Die PS5 Digital Edition (ohne Laufwerk) kostet dann 499,99 statt bisher 449,99 Euro. Zum Marktstart kostete sie noch 399,99 Euro, 2022 folgte die erste Erhöhung.

Die Preise der Standard-Variante und PS5 Pro bleiben gleich.

Laufwerk wird günstiger

Immerhin gibt es auch eine positive Nachricht für Konsumenten: Das externe Laufwerk für die PlayStation 5 wird deutlich günstiger.

Sony senkt die unverbindliche Preisempfehlung von 129,99 Euro auf 79,99 Euro, was einer Ersparnis von 50 Euro entspricht.